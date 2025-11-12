Los británicos celebran su día más divertido del año en Benidorm con la 'Fancy Dress'

Más de 30 años celebrando la 'Fancy Dress', una fiesta que surgió en la zona del Rincón de Loix en los años 90 y que ha ido creciendo hasta lograr que 30.000 británicos pasen esta semana en Benidorm. La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca) calcula que esta zona turística aumenta sus ingresos en un 20% mientras que la ocupación hotelera se acerca al 85%, promovida por esta celebración que se fijó para el jueves después del término de las Fiestas Patronales.

Es tal el interés por esta jornada que desde los bares de la zona inglesa calculan que unos 7.000 ingleses cogen el avión y pasan el día en Benidorm sólo para acudir al evento y al día siguiente regresan a su casa tan contentos y satisfechos.

La Fancy Dress deja más cifras porque las ganas de participar en esta especie de fiesta de disfraces multitudinaria ha hecho que en los últimos años, unos 30.000 británicos pasen la semana en Benidorm atraídos por el festejo.

Ocupación hotelera del 85%

Los hoteles son principales beneficiarios de este movimiento lúdico y suben sus pernoctaciones hasta alcanzar el 85% de ocupación. En medio de esta euforia ya hay turistas que se lamentan por el incremento de precios que ha experimentado el sector por el coste de habitaciones desde hace cinco años, aunque el dato no ha hecho desistir de las visitas y estancias, según fuentes de la hostelería.

Este sector es el que organiza en los últimos años el evento que corre a cargo de Abreca con 70 establecimientos participantes y operan en la decoración, los concursos, las paellas o las barbacoas.

Desfile de carrozas

El punto álgido es el desfile de carrozas, que comienza las tres de la tarde, donde este año hay 15 integrantes, en un acto vistoso y sumamente colorido con prendas imaginativas y público que asiste con sus originales trajes para animar el recorrido por las calles de la zona inglesa.

Este bullicio tiene su compensación en los bares donde las cajas pueden ver multiplicados sus ingresos por tres o por cuatro, según sostienen desde Abreca. A pesar de ello, no se producen situaciones violentas, sino que se enfoca la alegría en un foco positivo tal como explica el portavoz de Abreca, Álex Fratini, que lo considera un “evento peculiar, muy llamativo, de un jueves de noviembre que nadie se espera esto y además un evento muy seguro donde se respira felicidad en la calle”. Y toda esa algarabía es productiva para la hostelería que, en general, refleja un aumento del 20% en sus ventas durante el fin de semana.

El año pasado los ingleses demostraron su solidaridad con los damnificados por la Dana. / Rafa Arjones / Rafa Arjones

El primer Fancy Dress

Es curioso ver que la “fiesta de las fiestas” para los británicos en Benidorm nació de forma humilde en la calle Mallorca con el empresario hostelero Manuel Nieto Marín que juntó un jueves de hace 30 años a un grupo de británicos en su local. “Nos juntamos 12 personas contando a los camareros, puse algo de comida y cuatro cañas y les gustó”, cuenta.

Al año siguiente los turistas quisieron más, así que alquilaron trajes, decoraron un bar más grande y acudieron 100 personas a las que se iban sumando los que pasaban por la calle. Doce meses después ya se repartieron las tareas con la comida, la bebida y los trajes y en la cuarta edición tuvieron que abrir una sala más grande donde acudieron 1.200 turistas y de ahí todo se disparó.

Manuel explica que ha llegado a poner 30.000 euros en alguna de las celebraciones para después recuperarlos con creces y contando con la colaboración de los distribuidores. Todo creció, se expandió y llegó hasta la actualidad, para convertirse en una fiesta imprescindible en Benidorm y a la que se suman cada vez más españoles, tanto de la localidad como venidos de fuera con sus disfraces. Es la Fancy Dress “el día más fuerte en Benidorm”, según su primer inventor.