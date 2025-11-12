El Desfile de Carrozas, cuenta atrás para el cierre de las Fiestas Patronales de Benidorm

Esta tarde, desde las 18 horas, se celebra el Desfile de Carrozas que pone punto final a las Festes Majors Patronals 2025 de Benidorm. Miles de personas no han querido perderse este tradicional desfile en el que han intervenido un total de 40 carrozas, que han ocupado peñas de fiestas, entidades festeras y reinas y damas.

El itinerario del Desfile de Carrozas ha comenzado en la avenida de Alcoy y recorre la avenida de Martínez Alejos, Ruzafa, Venus, Marte, Almendros y finalizará en las inmediaciones del Parque de Elche. Hasta pasadas las 23:30 horas no se darán a conocer los premiados en este desfile festivo, un acto que tendrá lugar en la carpa de la Comissió de Festes.

Antes, se pondrá término al desfile con el disparo de un castillo de fuegos artificiales desde la playa de Poniente, lo que ya supone el colofón de honor a las Fiestas Patronales de Benidorm 2025.