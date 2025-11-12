El Desfile de Carrozas, cuenta atrás para el cierre de las Fiestas Patronales de Benidorm
Miles de personas acuden a los actos que ponen fin a cinco intensos días de celebraciones
Esta tarde, desde las 18 horas, se celebra el Desfile de Carrozas que pone punto final a las Festes Majors Patronals 2025 de Benidorm. Miles de personas no han querido perderse este tradicional desfile en el que han intervenido un total de 40 carrozas, que han ocupado peñas de fiestas, entidades festeras y reinas y damas.
El itinerario del Desfile de Carrozas ha comenzado en la avenida de Alcoy y recorre la avenida de Martínez Alejos, Ruzafa, Venus, Marte, Almendros y finalizará en las inmediaciones del Parque de Elche. Hasta pasadas las 23:30 horas no se darán a conocer los premiados en este desfile festivo, un acto que tendrá lugar en la carpa de la Comissió de Festes.
Antes, se pondrá término al desfile con el disparo de un castillo de fuegos artificiales desde la playa de Poniente, lo que ya supone el colofón de honor a las Fiestas Patronales de Benidorm 2025.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos
- Colapso en el Hospital de La Vila, con una treintena de camas en los pasillos
- Benidorm vive una noche de alegría y color con la multitudinaria ‘Entrada de Penyes’
- Costas recupera la playa del Paraíso de La Vila con la creación de dunas y plantación vegetal
- El Club Náutico de Campomanes de Altea, en peligro por la oposición del concesionario a incluirlo en la prórroga del contrato
- La nueva gerente del Hospital de La Vila se centrará en la mejora del servicio de Urgencias
- Benidorm entra en ebullición con sus Festes Majors
- Las defensas piden la nulidad de la causa por los presuntos enchufes en el Ayuntamiento de Benidorm