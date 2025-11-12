L´Alfàs lanza una ayuda de 50.000 euros para transporte y estudios postobligatorios

A partir de este jueves, 13 de noviembre, los estudiantes de enseñanzas postobligatorias de L´Alfàs del Pi pueden optar a las ayudas municipales para estudios y transporte. Las subvenciones oscilan entre los 125 y los 200 euros y forman parte de una remesa total de 50.000 euros destinada al curso 2024-2025.

Plazo

Estas ayudas están dirigidas a sufragar gastos del curso pasado y podrán solicitarse hasta el próximo 11 de diciembre. Las solicitudes pueden presentarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento, al que se puede acceder desde https://ciudadano.lalfas.es/PortalCiudadania , o de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

El alumnado que resulte beneficiario de estas compensaciones recibirá una cuantía que va desde los 125 a los 200 euros, según la puntuación que establezca la correspondiente baremación.

Para optar a estas ayudas, será necesario estar empadronado en el municipio con una antigüedad mínima de dos años, estar debidamente matriculado en el curso 2024/25, no haber percibido ayudas de otra administración pública con el mismo fin y presentar toda la documentación requerida dentro del plazo establecido.

Transporte

En cuanto a las ayudas de transporte para estudiantes universitarios, los requisitos son similares. Hay que estar empadronado en l’Alfàs del Pi con una antigüedad mínima de dos años y haber cursado estudios universitarios durante el curso 2024/25, con matrícula en al menos 30 créditos o su equivalente.

Las bases completas y el impreso de solicitud se pueden recoger en la Casa de Cultura o descargar desde la web del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

La concejala de Educación, Laura Sevilla, ha subrayado la importancia de estas ayudas municipales, “porque suponen un apoyo directo a las familias y al esfuerzo del alumnado que continúa formándose después de la enseñanza obligatoria”. Asimismo, ha animado a los estudiantes a presentar su solicitud dentro del plazo establecido.