El tiempo en Benidorm para hoy
Las temperaturas oscilarán entre 15 y 22 °C, con ambiente suave. Soplará viento moderado del noreste sin rachas destacables
Benidorm tendrá hoy un tiempo estable y seco, con cielos de nubes altas y claros durante toda la jornada, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 22 °C, con ambiente suave. Soplará viento moderado del noreste sin rachas destacables. La humedad relativa se moverá entre el 30 % y el 85 %.
