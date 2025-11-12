El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm tendrá hoy un tiempo estable y seco, con cielos de nubes altas y claros durante toda la jornada, según la Aemet. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 22 °C, con ambiente suave. Soplará viento moderado del noreste sin rachas destacables. La humedad relativa se moverá entre el 30 % y el 85 %.