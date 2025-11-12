Unidades de emergencia caninas entrenan en La Nucia en una estructura colapsada tras una catástrofe

Bomberos y voluntarios de Protección Civil de Castellón, Aledo y Molina de Segura con sus unidades caninas han entrenado en un campo con estructuras colapsadas similares a las que deja una catástrofe natural en La Nucía. Es una práctica que reciben los equipos en un escenario similar al que dejan los desastres reales y en los que estos grupos actúan con sus perros entrenados para localizar personas.

Búsqueda de personas

El de La Nucia es el denominado Campo Municipal de Entrenamiento Perros de Rescate, un referente no sólo a nivel nacional sino también internacional donde todas las semanas acogen concentraciones y prácticas para este tipo de brigadas de emergencia.

También se efectúan demostraciones para colegios que ponen en contacto a los perros con los escolares que acuden a presenciar los resultados de un laborioso aprendizaje con las mascotas de salvamento.

El pasado fin de semana, en varias sesiones el viernes por la noche y el sábado durante todo el día, fue el turno para las unidades caninas de Bomberos de Castellón y unidades de Protección Civil de la Diputación de Castellón, de Molina del Segura (Murcia) y de Aledo.

El objeto de ese curso fue la puesta en práctica por los grupos de búsqueda de personas supuestamente sepultadas bajo las estructuras colapsadas que alberga esta instalación.

Campo permanente

A lo largo del día se plantearon diferentes situaciones en las que los perros junto a su guía pudieron ponerse en situación y practicar en un escenario casi real. De este modo pudieron demostrar todo lo aprendido en las sesiones formativas teóricas previas realizadas. Este grupo se alojó durante el fin de semana en el albergue del CEM Captivador.

El Campo Municipal de Entrenamiento de Perros de Rescate de La Nucía es un recinto dotado de estructuras colapsadas que puede utilizarse tanto para entrenar perros de rescate como a diferentes servicios de emergencia en el rescate de personas tras siniestros naturales.

Por ello se ha convertido en un referente, ya que es uno de los pocos campos de entrenamiento permanentes. La instalación municipal está diseñada y coordinada por la ONG “USAR 13” de La Nucia, que también la gestiona.

Para los simulacros se han utilizado vigas y pilares de derribo de edificios, piedras y otros materiales para que los perros y sus adiestradores se habitúen al medio de la catástrofe del terremoto.