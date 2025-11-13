Un alquimista en La Nucia: estas son sus recetas secretas

¿Qué hace un profesor de Fisiología Vegetal?Pues es quien se encarga de estudiar el interior de las plantas. Antonio Belda, profesor de esta materia en la Universidad de Alicante se convierte en una especie de alquimista vegetariano con las infusiones, fermentaciones o maceraciones de las plantas que hay en la provincia de Alicante. Su último curso en el CEM El Captivador en La Nucia ha despertado gran expectación entre quienes quieren conocer el origen de nuestras bebidas, la forma de elaborarlas y sus beneficios.

Entre hierbas vive este fisiólogo al que se le puede denominar alquimista por la transformación que domina de las plantas en bebidas, en un proceso que además de ciencia inspira cierto misticismo. Antonio Belda, o Tono, recuerda que las plantas son la materia prima primordial para fabricar bebidas aparte del agua mineral.

Tres formas de hacer una bebida

Para ingeniar una bebida hay tres procedimientos diferentes que son la infusión (té, café o horchata, con prensado); la fermentación (jugo de la uva o almidón de la cebada y donde ya intervienen las levaduras naturales); y la destilación y maceración en alcohol (con hierbas en remojo como el pacharán o el herbero casero o con destilación por arrastre como la ginebra, la absenta o el cantueso).

La provincia de Alicante, y en especial el eje de las sierras de Mariola, Aitana y el Carrascal de la Font Roja, es una potencia en el mundo de los espirituosos botánicos, protegidos por la Denominación de Origen "Bebidas Espirituosas de Alicante". “Se crearon, en origen, como medicinas o tónicos estomacales elaborados por boticarios o en los hogares”.

Las “hierbas” de Alicante

Los más icónicos son el herbero de la sierra de Mariola, que nació de la necesidad de conservar las propiedades de las múltiples hierbas de la sierra (tomillo, romero, cardo corredor, gitanilla) y se usaba como tónico estomacal.

El conocido cantueso alicantino, de color ámbar obtenido por la destilación de la flor y el pedúnculo del cantueso, un tomillo endémico de la zona, también creado con fines digestivos.

El café licor, que Belda califica como el icono de la revolución industrial alcoyana. “Las personas que trabajaban en el sector textil lo adoptaron como estimulante para aguantar los turnos duros y el frío y es la base de la "Mentira" (con granizado) o el "Plis-Play" (con refresco de cola).

Y de ahí a Monforte del Cid con el anís paloma, en un municipio que fue el gran centro de cultivo de anís.

En cuanto a la absenta, aunque su fama es francesa, “Alicante fue una gran productora de la 'fada verde' o 'Absenta la Loca', un destilado de altísima graduación, ligado a la bohemia y que ahora resurge en la alta coctelería”.

Los licores como el anís o el herbero eran parte de la cultura del bar y el trabajo Antonio Belda — Profesor de Fisiología Vegetal de la UA

Conociendo ya lo básico, Belda explica la transformación que han vivido las bebidas en los últimos 50 años desde que el vino se tomaba como alimento “y los licores locales como el anís o el herbero eran parte de la cultura del bar y del trabajo”. Un cambio radical desde que el “chupito” matutino “era una herramienta de socialización y un “reconstituyente” para el trabajo físico.

Alumnos asistentes al curso que ha ofrecido Belda en El Captivador en La Nucia. / INFORMACIÓN

La primera conversión se produjo en los años 60 cuando irrumpe la cerveza, que pasa a sustituir al vino y se convierte en la bebida dominante. El segundo factor fue la globalización de los destilados “con ginebras, whiskies y rones y con la introducción de la cultura del "combinado" (el cubalibre o el gin-tonic), que reconfiguró totalmente el ocio nocturno.

Resurgimiento

La “neotradición” que hoy se vive, con la caída del consumo de alcohol y “un resurgimiento del vermú y los licores locales que se ven como gourmet, con historia detrás”, resume el profesor.

En este viaje de superposiciones, según el fisiólogo, el “chupito”matutino ha sido barrido por el café y las bebidas energéticas; las sobremesas las disputan los licores de otras regiones (orujo de hierbas gallego) o licores de moda (Jägermaeister, que no deja de ser un licor de hierbas); y en el ocio nocturno, el ron, la ginebra y el tequila.

Y la cuestión es si son beneficiosas las bebidas de hierbas de nuestra región alicantina. En este punto Belda es muy preciso al separar plantas sin alcohol como la manzanilla, la salvia o el té con polifenoles antioxidantes, de los licores como el herbero o la salvieta cuyos beneficios procedentes de plantas se ven mermados por el perjuicio del alcohol etílico.

La creencia popular se basa en que el 'chupito' ayuda a bajar la comida, y es todo lo contrario Antonio Belda — profesor de Fisiología Vegetal de la UA

“El alcohol es un tóxico, la idea de que un poquito es bueno ya la ha desmontado la ciencia”. Aquí le proponemos desmontar mitos extendidos de que una copita después de comer facilita la digestión. “Eso es falso y además totalmente contraproducente”.

La creencia popular se basa en la sensación subjetiva de calor (efecto vasodilatador) y la relajación que produce el alcohol, que se confunde con "bajar la comida". “Pero la ciencia nos dice exactamente lo opuesto: ralentiza la digestión, irrita el estómago y provoca reflujo”. No hay más remedio que hacer caso al experto y tomar una infusión caliente de tomillo, salvia, poleo o manzanilla, que “es infinitamente más digestiva”.

Bebida secreta y bebida mortal

Para Tono la salvieta es su preferida, una planta que se recoge en sierra Mariola, “la planta de la mujer” que se prepara como licor “digestivo”. Lleva dos terceras partes de anís dulce y seco, una tercera que es infusión de salvia y se pone en una botella de cristal con dos ramitas y una cucharada de miel para contrarrestar el amargor de la planta.

Se deja reposar 40 días en un sitio oscuro y “se hace poco a poco igual que un cocido o una `olleta`”.

En cualquier caso, si hay peligro con alguna planta en la provincia es el tejo, que no se le ocurra a nadie consumirla de ninguna de las formas. El experto avisa, para eso viste una camiseta que pone “bones herbes”.