Disfraces, música y británicos, la Fancy Dress suma turistas en Benidorm bajo el imperio de la fiesta

La Fancy Dress celebra su trigésimo primera edición con un crecimiento explosivo, con la llegada de nada menos que 7.000 británicos que pasan la jornada en Benidorm. Esta cifra se engloba en los 30.000 que acuden a pasar una semana que desde hace años se considera temporada alta en una de las ciudades preferidas por estos turistas. Disfraces, carrozas, música y cerveza forman parte de una oferta simple de ocio y festejo que ha atrapado para siempre a anglosajones y españoles.

Referente en Europa

“Se ha convertido en la fiesta referente de Europa”, dice el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles. “Es una fiesta fantástica, la gente sólo viene a pasarlo bien y no suele haber ningún problema ni incidente”.

Carrobles ha acudido acompañado del alcalde de Benidorm, Toni Pérezy de la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao; la secretaria y el presidente de Hosbec, Nuria Montes y Fede Fuster. Ninguno de ellos se ha querido perder la inmersión en la música, desfile incesante de trajes y movimiento habitual en la zona inglesa pero que esta semana alcanza su cénit.

Setenta establecimientos

No obstante, hoy se han concentrado un total de 100 policías tanto locales como nacionales para vigilar la seguridad y los controles de acceso a las calles en una fiesta que se concentra en las proximidades de las vías Mallorca y Gerona del Rincón de Loix.

Asimismo, se ha habilitado un protocolo especial para prevenir cualquier imprevisto por parte de los servicios sanitarios, Protección Civil y Bomberos.

Se debe tener en cuenta que en vista del éxito creciente la fiesta se va a alargar durante dos días más, según constatan los hosteleros. La Fancy Dress está organizada desde hace años por Abreca y en esta edición colaboran unos 70 establecimientos.

Hasta el infinito

Lo que nació como una pequeña celebración de unos pocos clientes en el bar de Manuel Nieto Marín se ha convertido en una fiesta disparatada donde abundan los disfraces imaginativos. Esta vez las margaritas, las chicas de rock duro, los trajes más obscenos que se enfundan algunos británicos, y sobre todo mucha imaginación en unos turistas que están acostumbrados a buscar o confeccionarse sus propios trajes a la menor ocasión.

Las 15 carrozas participantes y que han recorrido las calles y avenidas de Lepanto, Gerona y Europa entre la concentración de los bares ingleses se han llenado de propuestas coloristas, de música y ritmo y de batucadas que durarán hasta el filo de esta madrugada benidormense.