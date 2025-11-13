Un incendio en las obras de ampliación del Hospital de La Vila provoca una gran columna de humo negro
Bomberos de Benidorm y San Vicente trabajan en el lugar para controlar el fuego, visible desde varios kilómetros
Varias unidades de bomberos de los Parques de San Vicente y Benidorm tratan de controlar el incendio que se ha producido al filo de las nueve de la mañana en las obras de ampliación del Hospital de La Vila. El fuego se ha originado en el sótano de la construcción y ha afectado a maquinaria que ha provocado el intenso humo negro que se podía ver desde varios kilómetros del centro sanitario. Los bomberos ya han confirmado que no se ha producido ningún herido ni daños personales.
El incendio ha afectado al aislamiento térmico de la obra y ha comenzado en el sótano de las obras que contenían abundante material y maquinaria. De momento, los bomberos han controlado el fuego de manera favorable y sólo quedan llamas residuales, según comunican desde el Parque de la Diputación Provincial.
También la gran columna de humo ha ido disminuyendo a medida que avanzan las labores de extinción.
El suceso no ha afectado al transcurso diario de las labores del hospital ya que se ha producido en la obra nueva que en nada repercute en el antiguo edificio.
Los medios utilizados por los parques de bomberos han incluido una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza, un furgón de transporte, un sargento, un cabo y siete bomberos de los parques de Benidorm y San Vicente.
