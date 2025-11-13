La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: primer premio en Benidorm y segundo en Callosa de Segura

La suerte volvió a sonreír este jueves, 13 de noviembre de 2025, a la provincia de Alicante. El sorteo de la Lotería Nacional dejó dos premios principales en territorio alicantino: el primer premio, correspondiente al número 57.296, cayó en Benidorm, mientras que el segundo, con el 57.151, se vendió en Callosa de Segura.

El primer premio fue validado en el despacho receptor 3.400, situado en la Avenida Mediterráneo de Benidorm, 57, Edificio Albatros, local 6. Cada décimo viene premiado con 30.000 euros, una alegría más que notable para quienes hayan confiado en el número.

Administración de Callosa de Segura donde se ha vendido el segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves. / INFORMACIÓN

El segundo premio, premiado con 6.006 euros al décimo, se vendió en la Administración nº 1 de Callosa de Segura, ubicada en la calle Ntra. Sra. de los Desamparados, 2.

En cuanto a los reintegros, fueron agraciados los números 6, 8 y 9.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del Sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.