La peña Sargantana se alza con el primer premio del Desfile de Carrozas de las Fiestas Patronales de Benidorm

El miércoles por la noche 40 carrozas recorrieron las céntricas calles de Benidorm en un desfile multicolor y de despedida de las Fiestas Patronales 2025. La peña Sargantana se alzó con el primer premio después de recorrer junto a las demás unas vías abarrotadas de público que no quisieron perderse los últimos momentos de los principales festejos de la ciudad.

Animales marinos, superhéroes, personajes de ficción o de cuento y trajes de época fueron algunas de las temáticas elegidas para desfilar en esta cabalgata, donde niños y mayores disfrutaron y lanzaron caramelos, confeti y gusanitos para alegría de los miles de personas congregadas en todo el recorrido.

Felicitaciones

El cierre del desfile lo realiza de manera tradicional el carruaje que corresponde a las reinas, esta vez representadas por Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez. El alcalde de Benidorm, Toni Pérezy la concejala de Fiestas, Mariló Cebreros, felicitaron a las reinas de 2025, y a sus cortes de honor, así como a mayorales, peñistas y a todos los colectivos y personas que han participado en los distintos actos que se han sucedido desde la tarde del viernes.

Carroza perteneciente a la reina y damas mayores de las fiestas. / INFORMACIÓN /

Las peñas Sargantana simulando el fondo del mar; L’Espardenya con una carroza de Peter Pan; y Quin cacau disfrazados de caballitos de mar se alzaron con el primer, segundo y tercer premio a las mejores carrozas, dotados con 1.000, 600 y 400 euros, respectivamente. Mientras, la Comissió de Festes Majors Patronals dejó desierto el premio a la mejor carroza artesanal, con una dotación de 1.200 euros.

Fuegos artificiales

El disparo de un espectacular y sonoro castillo de fuegos artificiales desde la playa de Poniente supuso ya el cierre de las fiestas. La pirotecnia Vulcano iluminó durante cerca de veinte minutos el cielo de Benidorm ante una multitud asombrada, que se congregó en distintos puntos de la ciudad para seguir el disparo de 1.078 kilogramos de masa explosiva. Los fuegos terrestres y aéreos, fueron aplaudidos con una larga ovación al pirotécnico.

Transcurridas ya las fiestas, la localidad mira al futuro con el comienzo de organización de las celebraciones de 2026 que comienzan con el nombramiento de mayorales y la convocatoria para la reunión. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benidorm ya ha citado a todas aquellas personas que hayan sido nombradas o estén interesadas en ser mayorales o mayoralas de la Comissió de Festes Majors Patronals en 2026.

Nueva Comisión

La reunión se celebrará el próximo lunes, 17 de noviembre, y servirá para conformar la entidad encargada de organizar los festejos del próximo año. Según ha informado la concejala de Fiestas, esta primera asamblea tendrá lugar a las 21.00 horas en el salón de actos de la Casa del Fester Diego Cano Enguera.