El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm presenta hoy un ambiente estable, con máxima de 23ºC y mínima de 16ºC, cielo de nubes altas y ausencia de lluvias. El viento soplará flojo y la humedad se moverá entre el 40% y el 80%. En resumen: se espera una jornada tranquila, marcada por temperaturas suaves y algo de viento costero.