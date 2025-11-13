Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera una jornada tranquila, marcada por temperaturas suaves y algo de viento costero

El fin de semana traerá lluvias el sábado y un domingo de pleno sol en la provincia de Alicante

El fin de semana traerá lluvias el sábado y un domingo de pleno sol en la provincia de Alicante

INFORMACIÓNTV

C. Suena

Laura Morote

Benidorm presenta hoy un ambiente estable, con máxima de 23ºC y mínima de 16ºC, cielo de nubes altas y ausencia de lluvias. El viento soplará flojo y la humedad se moverá entre el 40% y el 80%. En resumen: se espera una jornada tranquila, marcada por temperaturas suaves y algo de viento costero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents