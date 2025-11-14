Las bandas de música de Altea y Altea la Vella inician este fin de semana los actos en honor a su patrona, Santa Cecilia

Las bandas de música Societat Filharmònica Alteanense (SFA) y Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella (SRMAV) celebrarán la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con diversas actividades que se desarrollarán en Altea y Altea la Vella entre este viernes y el próximo día 29.

Para presentar la programación de actos, han comparecido la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, y los presidentes de ambas formaciones, Francisco Alvado (SFA) y Juan Antonio Bañuls (SRMAV). Así, la edil ha destacado que Altea “tiene la gran suerte de tener dos agrupaciones musicales, con lo cual somos un pueblo afortunado y es importante darles a ambas bandas el lugar que se merecen”.

Pepa Victoria Pérez ha destacado que “aunque ya se han llevado a cabo algunas actividades, este fin de semana será el de los actos más importantes de la celebración festiva en honor a la patrona de la música pues, además de la entrada de nuevos músicos en ambas formaciones, tendrán lugar los conciertos y misas en ambas parroquias en honor a Santa Cecilia”.

La concejala ha añadido que el concierto de Santa Cecilia “es para los músicos el más importante porque celebran su festividad. Hay que alabar el esfuerzo que hacen durante todo el año asistiendo a los ensayos y haciendo un trabajo de forma desinteresada en pro de la cultura. Y la asistencia a los conciertos por parte de los alteanos y visitantes es el premio que merecen”, ha aseverado.

La programación de la SFA

De anunciar la programación de cada una de las agrupaciones, han hablado los presidentes de ambas formaciones. Francisco Alvado ha indicado que el pasado 25 de octubre “ofrecimos un concierto de la Orquesta de Pulso y Púa” y ha destacado que la banda sinfónica de la Societat Filhàrmónica Alteanense “ofrecerá un concierto este viernes en el Palau Altea a las 20:30 horas. En este evento se le entregará la lira de oro al músico Nicolau Borja Sanz (clarinete) por sus 50 años en el seno de la banda, y también entrarán oficialmente siete educandos como miembros de la banda”. Al respecto ha señalado que los nuevos músicos son: Emma Alós García (saxo alto), Rocío Torres Berenguer (flauta), Cecilia Coello López (trompa), Marc Guzmán Fernández (clarinete), Sofía Halvorsen Berenguer (flauta), Clara Llorens Pérez (trombón) y María Donet Beltrán (trompa).

Por otro lado, a las 11 horas del sábado “habrá en la sede de la Filhàrmonica Alteanense diversos talleres y actividades musicales destinados a niños de entre 5 y 9 años. Y a partir de las 16 horas se procederá al desfile de la banda y recogida de los nuevos músicos en sus domicilios para dirigirnos hacía la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo en donde a las 18:30 horas se celebrará la misa en honor a Santa Cecilia, cantada por el Coro de la SFA”.

Alvado ha continuado diciendo que el 28 de noviembre habrá “una audición de trombón y trompeta a las 19 horas en el local de ensayo de la SFA”, mientras que el día 29 “se representarán a partir de las 11 de la mañana y en el mismo local de ensayos diversos cuentos musicales dirigidos al público familiar. Y por la tarde, a las 18 horas y en ese mismo espacio, tendrá lugar el concierto de Santa Cecilia del Coro de la SFA con una posterior audición de saxos”.

El presidente de la Societat Filharmònica Alteanense ha acabado su intervención indicando que “como es habitual, clausuraremos las celebraciones de Santa Cecilia con el Certamen Internacional de Bandas de Música Vila d’Altea que tendrá lugar el domingo 7 de diciembre a partir de las 16:00h en Palau Altea, con la participación a concurso del Ateneo Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Lliria y el Centro Instructivo Musical de Mislata”.

La programación de la SRMAV

Por su parte, el presidente de la Societat Recreativa Musical d’Altea la Vella ha adelantado que a las 13 horas de este sábado “tendrá lugar el sorteo de las bandas participantes en el XVI Certamen de Música Festera d’Altea la Vella que tendrá lugar el 14 de febrero de 2026”.

De igual modo, Juan Antonio Bañuls ha indicado que este pasado jueves “hubo en el Centro Cultural una audición de alumnos de Altea la Vella que estudian en el Conservatorio de Altea”, y ha anunciado que a las 18 horas de este sábado “habrá un pasacalle de la banda desde el Centro Cultural hasta la Parroquia de Santa Anna en donde a las 18:30 horas se celebrará una misa solemne en honor a Santa Cecilia. Posteriormente nos dirigiremos de nuevo hacia el Centro Cultural de Altea la Vella para ofrecer la banda un concierto tras la incorporación oficial en la misma de Chloe Pont Prada (clarinete) y la imposición de las liras de plata a Francisco Juan Pérez Llorens (Saxo), de oro a Mari Ángeles Ripoll Borja (clarinete) y Francisco Moltó Martínez (saxo), y de platino a José Ronda Pérez (trombón y percusión), por sus 25, 50 y 75 años respectivamente como músicos de la banda de manera ininterrumpida”.

Bañuls ha apostillado que en el concierto del sábado “habrá también actuaciones de los solistas Antonio Martí Soliveres que con su tuba interpretará una obra del británico Martin Ellerby para metal y banda, y Pedro Juan Bañuls Borja que interpretará ‘Gjallarhorn - Concierto para trompa y banda”, de Ferrer Ferràn, obra sobre la que versó el trabajo final de carrera de nuestro músico”.

Por último, la concejala Pepa Victoria Pérez ha destacado que “tenemos en Altea la suerte de contar con dos certámenes de música, organizados por cada una de las entidades, que son relevantes en sus modalidades: el Internacional y el de Música Festera que suponen un trabajo y esfuerzo encomiable que quiero agradecer a ambas sociedades musicales”.