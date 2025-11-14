La Festa de la Carxofa de Benidorm llega con su tradicional sardinada, música y concurso de bebedores de cerveza
Este evento tendrá lugar en la plaza de la Constitución
La tradicional Festa de la Carxofa de Benidorm se celebra este domingo en la Plaza de la Constitución. Este evento se celebra el tercer sábado del mes de noviembre, justo después de las Fiestas Mayores Patronales.
El programa de la Festa de la Carxofa 2025 es el siguiente:
- 09.00 horas: Penjà de la Carxofa
- 09.30 horas: Ofrenda floral a la Mare de Déu del Sofratge
- 10.00 horas: Misa en honor a la Mare de Déu del Sofratge
- 10.45 horas: Cercaviles amb bandera
- 12.30 horas: Gran sardinada popular
- 16.30 horas: Concurso de dibujo
- 16.30 horas: Partida de pilota ‘Raspall’ en la calle Metge Miguel Pérez Martorell
- 18.00 horas: Música con dj
- 21.00 horas: Concurso de bebedores de cerveza
- 23.30 horas: Cremà de la Carxofa y música en la plaza
