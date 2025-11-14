La Festa de la Carxofa de Benidorm llega con su tradicional sardinada, música y concurso de bebedores de cerveza

La tradicional Festa de la Carxofa de Benidorm se celebra este domingo en la Plaza de la Constitución. Este evento se celebra el tercer sábado del mes de noviembre, justo después de las Fiestas Mayores Patronales.

El programa de la Festa de la Carxofa 2025 es el siguiente:

09.00 horas: Penjà de la Carxofa

Penjà de la Carxofa 09.30 horas: Ofrenda floral a la Mare de Déu del Sofratge

Ofrenda floral a la Mare de Déu del Sofratge 10.00 horas: Misa en honor a la Mare de Déu del Sofratge

Misa en honor a la Mare de Déu del Sofratge 10.45 horas: Cercaviles amb bandera

Cercaviles amb bandera 12.30 horas: Gran sardinada popular

Gran sardinada popular 16.30 horas: Concurso de dibujo

Concurso de dibujo 16.30 horas: Partida de pilota ‘Raspall’ en la calle Metge Miguel Pérez Martorell