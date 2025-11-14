Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Festa de la Carxofa de Benidorm llega con su tradicional sardinada, música y concurso de bebedores de cerveza

Este evento tendrá lugar en la plaza de la Constitución

La Festa de la Carxofa de Benidorm

La Festa de la Carxofa de Benidorm / David Revenga

O. Casado

O. Casado

La tradicional Festa de la Carxofa de Benidorm se celebra este domingo en la Plaza de la Constitución. Este evento se celebra el tercer sábado del mes de noviembre, justo después de las Fiestas Mayores Patronales.

El programa de la Festa de la Carxofa 2025 es el siguiente: 

  • 09.00 horas: Penjà de la Carxofa
  • 09.30 horas: Ofrenda floral a la Mare de Déu del Sofratge
  • 10.00 horas: Misa en honor a la Mare de Déu del Sofratge
  • 10.45 horas: Cercaviles amb bandera
  • 12.30 horas: Gran sardinada popular
  • 16.30 horas: Concurso de dibujo
  • 16.30 horas: Partida de pilota ‘Raspall’ en la calle Metge Miguel Pérez Martorell
  • 18.00 horas: Música con dj
  • 21.00 horas: Concurso de bebedores de cerveza
  • 23.30 horas: Cremà de la Carxofa y música en la plaza

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los británicos celebran su día más divertido del año en Benidorm con la 'Fancy Dress
  2. Un incendio en las obras de ampliación del Hospital de La Vila provoca una gran columna de humo negro
  3. El Desfile de Carrozas, cuenta atrás para el cierre de las Fiestas Patronales de Benidorm
  4. Benidorm vive una noche de alegría y color con la multitudinaria ‘Entrada de Penyes’
  5. ¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos
  6. Costas recupera la playa del Paraíso de La Vila con la creación de dunas y plantación vegetal
  7. Los regantes de Altea piden que la Generalitat Valenciana instale una desaladora en la depuradora de Benidorm
  8. El Club Náutico de Campomanes de Altea, en peligro por la oposición del concesionario a incluirlo en la prórroga del contrato

El tiempo sigue loco en Alicante: la calima toma Elche tras una noche tropical en parte del litoral

El tiempo sigue loco en Alicante: la calima toma Elche tras una noche tropical en parte del litoral

El pozo de Rotes abastecerá de nuevo a La Nucia tras colapsar el pasado verano

El pozo de Rotes abastecerá de nuevo a La Nucia tras colapsar el pasado verano

La Festa de la Carxofa de Benidorm llega con su tradicional sardinada, música y concurso de bebedores de cerveza

La Festa de la Carxofa de Benidorm llega con su tradicional sardinada, música y concurso de bebedores de cerveza

Así nos envenenamos con los microplásticos: afectan a la fertilidad, el metabolismo y al desarrollo neurológico

Así nos envenenamos con los microplásticos: afectan a la fertilidad, el metabolismo y al desarrollo neurológico

Benidorm inicia las obras para dotar de agua regenerada a 6.300 viviendas y 283.000 metros cuadrados de zonas verdes

Benidorm inicia las obras para dotar de agua regenerada a 6.300 viviendas y 283.000 metros cuadrados de zonas verdes

Benidorm: Una “Fancy Dress Party” al trimestre

La bruma como protagonista y probabilidad de lluvia débil en el interior y litoral norte de Alicante

La bruma como protagonista y probabilidad de lluvia débil en el interior y litoral norte de Alicante

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy
Tracking Pixel Contents