Policías cum laude en Benidorm

Un total de 389 agentes de la Policía Local pertenecientes a 41 localidades de la provincia de Alicante han sido condecorados con los distintivos blanco, azul o rojo en un acto en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de L´Aigüera de Benidorm. Maniobras de rescate de personas en incendios, asistencia a un parto o reanimaciones de infartos, son algunas de las acciones por las que estos policías han sido investidos en un acto presidido por el conseller de Interior, Juan Carlos Valderrama y con la presencia del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y diversos alcaldes de la provincia.

Historias personales

Se da la circunstancia de que veinte agentes de Benidorm fueron los primeros que actuaron sobre el terreno al día siguiente de ocurrir la Dana del 29 de octubre. Este hecho, poco conocido, ha llevado hoy a la condecoración del grupo que fue pionero en la Comunidad Valenciana en llegar al lugar de los damnificados en Paiporta.

Niños salvados

Y es que detrás de cada medalla hay una historia personal de riesgo y socorro, como la de los policías que han recibido la mención por asistir con Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) a diversos ciudadanos. Intervenciones rápidas que salvaron vidas como las efectuadas con dos niños por atragantamiento, uno en un colegio y otro en una cabalgata. Ambos se habían atragantado con un caramelo y la oportunidad y el conocimiento para hacerles la maniobra de Heimlich salvó a los menores de una consecuencia mortal.

Uno de los actos más llamativos fue la asistencia a una mujer de parto en una rotonda de una vía benidormense, un nacimiento en el que colaboraron dos policías.

Atrapa a un ladrón

Entre las persecuciones, la de una patrulla que persiguió a un ladrón en una espectacular huida en automóvil que terminó en la vecina localidad de L’ Alfàs con el delincuente detenido. También es de consideración el salvamento realizado en un incendio en donde se rescató a una mujer de su domicilio en llamas junto a sus dos perros.

Asimismo han sido premiados aquellas personas del cuerpo policial que no han tenido ningún informe negativo en 25 años de servicio.

Material necesario

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha mostrado su agradecimiento a la policía por “guardar la seguridad y tranquilidad de nuestros municipios” y los ha definido como “el mejor municipalismo valenciano” en la idea de que “no hay mayor mérito que servir a los demás”.

El conseller Juan Carlos Valderrama ha prometido que su departamento “seguirá avanzando para mejorar a la Policía Local”, y se hará “mediante subvención de material para garantizar su formación y actualización, así como el reglamento del IVASPE”.

Valderrama ha afirmado que “seguiremos haciéndolo porque la seguridad no puede depender solo del esfuerzo de los agentes; necesita de un compromiso institucional firma y continuado”.