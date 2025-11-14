Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pozo de Rotes abastecerá de nuevo a La Nucia tras colapsar el pasado verano

Los agricultores perdieron la cosecha de aguacates y mermó el suministro de agua potable para la población

Las obras para sondear el pozo de Rotes durarán dos meses.

Las obras para sondear el pozo de Rotes durarán dos meses. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

La Conselleria de Agricultura ha comenzado el sondeo del pozo de Rotes de La Nucia para poder solucionar el problema de déficit hídricocreado tras su rotura. La obra permitirá que en unos meses tanto la población como los agricultores puedan volver a contar con suficiente agua para cubrir sus necesidades. Se da el caso que a principios de verano el pozo colapsó y derivó en una difícil situación para el campo nuciero.

Dos meses

El sondeo que realiza la Dirección General de Agua se centrará en la prospección del aljibe de Rotes, una labor que durará unos dos meses. La situación del pozo ha hecho imposible ahondar en el mismo por lo que los técnicos han abierto un túnel paralelo desde el que se accederá para, entre otras funciones, proveer de agua a la población.

La sequía, más la rotura de este pozo hicieron que la Comunidad de Regantes perdiera la cosecha de aguacates, que se extiende en el término municipal y que mermara la dedicada a cítricos y nísperos, abocando a los agricultores a una “situación límite”.

Pozo cegado

Así lo explica el secretario de la Comunidad de Regantes José Manuel Devesa que añade que “es fundamental este nuevo sondeo del pozo para el riego, por eso necesitamos que cuanto antes entre en funcionamiento para dar suministro de agua para el riego de la huerta de La Nucia”.

El pozo de Rotes llevaba 42 años dando agua al municipio hasta que en junio pasado quedó inutilizado y cegado. El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, ha detallado la actuación de una perforación que “va a llegar a 100 metros de profundidad, totalmente vertical; una vez finalizada se colocará una tubería de fundición y el motor, y de esta forma podremos extraer el agua tan necesaria para la huerta nuciera y el consumo humano”.

