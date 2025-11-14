El PSOE vincula la marcha del Low de Benidorm con la crisis del PP y el abandono del alcalde

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, ha relacionado la marcha del Low Festival de Benidorm con el abandono de la gestión municipal por parte del alcalde Toni Pérez. Y ha denunciado que el concurso abierto para gestionar los campos de fútbol, que se dedicarán a la celebración de conciertos supone poner el interés privado por encima de la mayor promoción en décadas e instaurada por el alcalde socialista Agustín Navarro.

“Todo el mundo sabe que Toni Pérez está ocupado en las cuestiones internas del PP, en la sustitución de Carlos Mazón, y en la marcha de la Diputación, y ha abandonado a su suerte el día a día del Ayuntamiento, más allá de las fotos y actos oficiales”, ha señalado la concejala en una nota emitida este viernes.

Pérez fue defensor

Y ha continuado denunciando que su grupo ha advertido que “los asuntos jurídicos y urbanísticos, y lo del Low hay que insertarlo en este contexto”. “El propio Toni Pérez ha sido un gran defensor de este evento, de éxito internacional. En ninguna cabeza cabe que lo haya dejado escapar, pero obviamente sus temas prioritarios ahora son otros”, ha añadido.

Cristina Escoda se ha referido al concurso para la gestión privada de conciertos en los campos de fútbol que ha impulsado el PP local y ha lamentado que “los intereses privados” y las “oportunidades de hacer negocio de unos pocos” se hayan impuesto a un evento que ha supuesto “el mayor éxito promocional en décadas para la ciudad, que lo trajo el Gobierno socialista de Agustín Navarro, pero que hasta hace muy poco defendió también Pérez.

Impacto económico perdido

En el mismo sentido ha opinado que se podría haber llegado a un blindaje de fechas del Low en el nuevo contrato para retener al festival. Asimismo, la portavoz socialista ha recordado que la marcha de este festival “no solo es un duro golpe a la imagen de Benidorm, sino que constituye un ataque al sector empresarial local, al que nuevamente Toni Pérez da la espalda, hurtándole a los comerciantes, restauradores y hosteleros de los enormes beneficios que el Low reportaba con garantía clara año tras año”.

Según la concejala, el Low ha dejado un impacto económico de 150 millones de euros tras todas las ediciones celebradas en la ciudad.

Y ha advertido que la oposición estará vigilante ante lo que vaya a suceder con la nueva iniciativa musical que “lo único que garantiza es más molestias a lo largo del verano para los vecinos de Colonia Madrid, puesto que multiplica las actuaciones”

La dirigente socialista ha exigido al Gobierno municipal responsabilidades por la nefasta gestión en materia de Grandes Eventos. “Es un clamor en el pueblo de Benidorm que ante un fracaso tan grande en la gestión se asuman responsabilidades por quien no ha hecho bien su trabajo, y si Toni Pérez no quiere cesar al concejal responsable de Grandes Eventos, debe asumir él esta losa y dejar a otros que defiendan los intereses de Benidorm, ya que él no lo hace”.