El tiempo en Benidorm para hoy

El día se espera con intervalos nubosos pero ratos de sol y una humedad destacable entre el 55 y el 80%

El fin de semana traerá lluvias el sábado y un domingo de pleno sol en la provincia de Alicante

El fin de semana traerá lluvias el sábado y un domingo de pleno sol en la provincia de Alicante

En Benidorm se espera una jornada variable, con intervalos nubosos pero ratos de sol, sobre todo a últimas horas. La posibilidad de chubascos es baja, aunque el cielo se mostrará algo más cubierto a primera hora. Las temperaturas irán de 16 a 22 grados, con sensación templada. El viento de suroeste será protagonista, moderado con rachas más intensas en la costa y ambiente algo húmedo, entre el 55 y el 80 %.

El tiempo en Benidorm para hoy

Probabilidad de lluvia débil en interior y litoral norte de Alicante

Disfraces, música y británicos, la Fancy Dress suma turistas en Benidorm bajo el imperio de la fiesta

Benimantell se llena de sabor con la XI Semana de L’Olleta de Blat

La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: primer premio en Benidorm y segundo en Callosa de Segura

Extinguido el incendio en las obras del Hospital de La Vila que ha provocado una gran columna de humo

Así nos envenenamos con los microplásticos: afectan a la fertilidad, el metabolismo y al desarrollo neurológico

Mucha gastroenteritis en menores de 3 años y covid en adolescentes en Alicante

