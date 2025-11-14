El tiempo en Benidorm para hoy
El día se espera con intervalos nubosos pero ratos de sol y una humedad destacable entre el 55 y el 80%
En Benidorm se espera una jornada variable, con intervalos nubosos pero ratos de sol, sobre todo a últimas horas. La posibilidad de chubascos es baja, aunque el cielo se mostrará algo más cubierto a primera hora. Las temperaturas irán de 16 a 22 grados, con sensación templada. El viento de suroeste será protagonista, moderado con rachas más intensas en la costa y ambiente algo húmedo, entre el 55 y el 80 %.
