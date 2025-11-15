Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un hombre de 40 años tras sufrir una caída en el Puig Campana

Un helicóptero se ha desplazado al lugar de los hechos debido a la dificultad de acceso para llegar a la localización de la persona

El helicóptero de rescate de los Bomberos durante la intervención. / INFORMACIÓN

Paula Lizcano

Los bomberos han rescatado a un hombre de 40 años este sábado 15 de noviembre en Finestrat tras una caída en el Puig Campana mientras realizaba un trail. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:34 horas, lo que activó de inmediato a los equipos para movilizarse en la zona.

El equipo de rescate junto al herido / INFORMACIÓN

Ante la dificultad de acceder al lugar donde se ubicaba el herido, se desplazó un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER) para atenderlo. La intervención concluyó a las 15:30 horas.

