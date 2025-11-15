Rescatan a un hombre de 40 años tras sufrir una caída en el Puig Campana
Un helicóptero se ha desplazado al lugar de los hechos debido a la dificultad de acceso para llegar a la localización de la persona
Los bomberos han rescatado a un hombre de 40 años este sábado 15 de noviembre en Finestrat tras una caída en el Puig Campana mientras realizaba un trail. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:34 horas, lo que activó de inmediato a los equipos para movilizarse en la zona.
Ante la dificultad de acceder al lugar donde se ubicaba el herido, se desplazó un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER) para atenderlo. La intervención concluyó a las 15:30 horas.
