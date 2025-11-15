Rescatan a un hombre de 40 años tras sufrir una caída en el Puig Campana

Los bomberos han rescatado a un hombre de 40 años este sábado 15 de noviembre en Finestrat tras una caída en el Puig Campana mientras realizaba un trail. Según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se recibió a las 12:34 horas, lo que activó de inmediato a los equipos para movilizarse en la zona.

El equipo de rescate junto al herido / INFORMACIÓN

Ante la dificultad de acceder al lugar donde se ubicaba el herido, se desplazó un helicóptero de rescate y el Grupo Especial de Rescate (GER) para atenderlo. La intervención concluyó a las 15:30 horas.