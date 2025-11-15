Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

El día se espera con intervalos nubosos y probabilidad de lluvia

Familias, camino al colegio en un día de lluvia en la provincia de Alicante

Familias, camino al colegio en un día de lluvia en la provincia de Alicante / Juani Ruz

C. Suena

Laura Morote

En Benidorm se espera una jornada variable, con intervalos nubosos con intervalos de lluvia escasa. La posibilidad de chubascos es de un 60%, aunque el cielo se mostrará algo más cubierto a primera hora. Las temperaturas irán de 16 a 21 grados, con sensación templada. El viento de suroeste será protagonista, moderado con rachas más intensas en la costa y ambiente algo húmedo.

