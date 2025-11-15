El tiempo en Benidorm para hoy
El día se espera con intervalos nubosos y probabilidad de lluvia
En Benidorm se espera una jornada variable, con intervalos nubosos con intervalos de lluvia escasa. La posibilidad de chubascos es de un 60%, aunque el cielo se mostrará algo más cubierto a primera hora. Las temperaturas irán de 16 a 21 grados, con sensación templada. El viento de suroeste será protagonista, moderado con rachas más intensas en la costa y ambiente algo húmedo.
- Los británicos celebran su día más divertido del año en Benidorm con la 'Fancy Dress
- Un incendio en las obras de ampliación del Hospital de La Vila provoca una gran columna de humo negro
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: primer premio en Benidorm y segundo en Callosa de Segura
- El Desfile de Carrozas, cuenta atrás para el cierre de las Fiestas Patronales de Benidorm
- Benidorm vive una noche de alegría y color con la multitudinaria ‘Entrada de Penyes’
- Benidorm da luz verde a Telpark para construir el nuevo aparcamiento subterráneo con 400 plazas en Jaime I
- ¡Benidorm ya está en festes!: Consulta el programa de actos
- Costas recupera la playa del Paraíso de La Vila con la creación de dunas y plantación vegetal