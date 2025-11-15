El tiempo en Benidorm para hoy

En Benidorm se espera una jornada variable, con intervalos nubosos con intervalos de lluvia escasa. La posibilidad de chubascos es de un 60%, aunque el cielo se mostrará algo más cubierto a primera hora. Las temperaturas irán de 16 a 21 grados, con sensación templada. El viento de suroeste será protagonista, moderado con rachas más intensas en la costa y ambiente algo húmedo.