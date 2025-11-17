El "Limón Exprés" volverá a rodar... pero a más de 700 kilómetros de Alicante
Este lunes, en los talleres de FGV de El Campello, se ha procedido a la carga y transporte para su posterior restauración en Villablino (León)
Un patrimonio alicantino que viajará para ser restaurado y disfrutado a más de 700 kilómetros. Forman parte del imaginario histórico de todos los alicantinos y alicantinas que, en su día, hicieron uso de los vagones del "Limón Exprés", que recorría los acantilados desde Benidorm hasta Gata de Gorgos. Este lunes, en los talleres de FGV de El Campello, se ha procedido a la carga y transporte para su posterior restauración de seis coches que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha cedido al Consorcio del Tren Turístico en Villablino (León) para su restauración -con fondos europeos- en los talleres Ferrocarril del Valle del Sil, donde aterrizarán el miércoles. El objetivo: su rehabilitación y uso... pero lejos de Alicante.
Tal y como contó INFORMACIÓN, estos vagones, propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, han sido cedidos al Consorcio del Ponfeblino (Castilla y León) para su incorporación a una ruta turística. El pasado junio, cuando este periódico se hizo eco de la noticia, el PSPV criticó la decisión, defendida por los populares. El portavoz de Infraestructuras, Joserra González de Zárete, señaló en su día que esta cesión tenía como objetivo "la puesta en valor de este patrimonio y que es temporal".
En este sentido, presidente de la Federació d’Amics del Ferrocarril de la CV, Juanjo Hernández, ha afirmado a este periódico que "lo único que nos puede consolar es que seguirán vivos, no para disfrute de los valencianos, pero seguirán vivos".
El Limón Express
Este conocido tren se puso en marcha en 1971, convirtiéndose en el primer tren turístico del país. Se componía de doce coches de balconcillos de madera de los años 20 y 30, cada uno de los cuales tenía antes un nombre de mujer, de dos vagones de cafetería y de tres locomotoras que constituyen una reliquia para los amantes del ferrocarril. Nació de la idea de David Simpson, un ciudadano inglés afincado en Benidorm, que rescató material ferroviario en desuso y lo rehabilitó para darle vida al tren que, por su color inicial pintado de amarillo limón, se llamó Limón Express.
