Municipalismo para gobernar el riesgo

En los próximos años los ayuntamientos mediterráneos seremos evaluados por algo muy concreto: nuestra capacidad para gobernar el riesgo y garantizar servicios de calidad en un contexto de vivienda escasa, clima extremo y presión turística cambiante. En municipios como La Vila Joiosa ese riesgo tiene tres vertientes claras: exclusión residencial por falta de vivienda asequible, posible colapso de servicios básicos mal dimensionados e impacto de los fenómenos meteorológicos adversos.

El problema de la vivienda es una ecuación mal resuelta entre hogares y suelo disponible. El Banco de España recuerda que en España se forman aproximadamente tres veces más hogares de los que se construyen viviendas nuevas. Frente a este dato, las fuerzas políticas que convirtieron el urbanismo en enemigo, instalando la idea de que todo desarrollo de suelo es «sospechoso». A ello se suman cambios normativos continuos y procedimientos que alargan hasta 10 o 12 años la puesta en marcha de suelo urbanizable, acompañados de desconfianza sistemática hacia la inversión privada en vivienda.

Las mismas fuerzas que contribuyeron a ese bloqueo descubren hoy la escasez de vivienda y proponen la solución mágica: declarar «zonas tensionadas», añadir regulación sobre propietarios y vivienda turística y multiplicar obligaciones para los ayuntamientos. Esa estrategia tiene un fallo básico: no incorpora ni una sola vivienda adicional al mercado.

En La Vila estamos haciendo lo contrario: acelerar la transformación de suelo en vivienda, impulsar vivienda protegida y alquiler asequible, actualizar y desarrollar planes parciales, activar suelo finalista y desplegar nuestra Agenda Urbana, aunque no haya llegado la financiación deseada. El compromiso es claro: dejar de llegar tarde y planificar la ciudad que necesitamos.

Gobernar el riesgo es también asegurar que, mientras la ciudad crece, los servicios esenciales no se quedan obsoletos. La gestión del dato es clave, pero sin experiencia y proximidad al territorio el dato es un simulacro. Hay que volver a pisar la calle, hablar y escuchar a los vecinos y mirar la ciudad con criterios profesionalizados. En La Vila estamos reordenando esta «trastienda», reforzando el control público y alineando los servicios con la realidad de un municipio turístico que multiplica su población, transformando cada euro en niveles de servicio visibles.

El tercer riesgo es el del clima extremo, donde cada episodio extraordinario anega calles, cierra comercios, rompe cadenas de suministro, daña viviendas y agota ahorros familiares. Por eso insistimos en gobernar el riesgo mediante inversión en infraestructuras críticas —aunque queden enterradas—, espacios públicos que funcionen como laminadores de avenidas y refugios climáticos, planes de emergencia actualizados, protocolos claros y población formada.

Todo ello exige un cambio de mentalidad y tomar las decisiones estructurales que sostienen una ciudad durante décadas. Ese sentido de Estado también se ejerce desde un ayuntamiento que asume que su primera obligación es el servicio público. Poner a las personas en el centro no son declaraciones empáticas: es garantizar vivienda, funcionamiento del municipio y una administración responsable, activa frente a las dificultades. Durante años La Vila Joiosa fue la ciudad que «siempre llegaba tarde». Hoy hay un cambio de rumbo.