Un pueblo referente en turismo rural que sigue creciendo

El Castell de Guadalest, uno de los pueblos más bonitos de España, celebra este año su décimo aniversario como miembro de «Los Pueblos Más Bonitos de España». Situado en un entorno natural privilegiado, nuestro pueblo es un referente nacional en turismo rural, conocido por su castillo del siglo XI, sus calles empedradas, su impresionante paisaje, su artesanía, gastronomía y la hospitalidad de sus gentes.

Este año hemos superado con éxito la auditoría de la asociación «Los Pueblos Más Bonitos de España» y seguimos siendo parte de esta selecta red de municipios que destacan por su belleza y patrimonio.

Desde aquí, quiero agradecer a todos los vecinos que cuidan y miman cada detalle para que sigamos siendo uno de los pueblos más bonitos de España.

Accesibilidad y musealización para el Castillo de la Alcozaiba

Nos complace anunciar que el proyecto de accesibilidad y musealización del Castillo de la Alcozaiba es ya una realidad. Este proyecto se convertirá en un nuevo atractivo turístico y patrimonial para nuestro pueblo.

Proyectos para 2026

El Ayuntamiento de El Castell de Guadalest tiene previstos varios proyectos para el próximo año, entre los que destacan:

– La realización de un paseo que se extenderá desde el lavadero hasta el Mas de la Mona, uniéndose al paseo existente en el término de nuestro vecino Benimantell.

– La adecuación y mejora del parque de Les Penyes, que incluirá la construcción de muros de mampostería, pavimentos empedrados, zonas con juegos saludables y calistenia.

– La renovación de la red de abastecimiento de agua potable de la calle «La Penya».

– La renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la zona de la Maña y riu de Simó.

– La incorporación de Códigos Navilens en todos los tótems informativos del municipio para mejorar la accesibilidad (idioma, tamaño de letra, etc…).

– La redacción del proyecto del paseo y parking para residentes de los terrenos adquiridos recientemente en el paraje de les costeretes.

– La redacción del proyecto para la adecuación de arcén y muros de mampostería del acceso principal a nuestro municipio.

Estos proyectos demuestran el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y la promoción del turismo sostenible en nuestro pueblo.