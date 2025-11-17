Sant Rafel corrió a ritmo de traca por las calles de La Nucia

Como manda la tradición el regreso de la imagen de Sant Rafel a su ermita fue a ritmo de traca por las empinadas calles de La Nucia, llevado en volandas por improvisados costaleros. Un centenar de personasacompañaron al “copatrón nuciero” corriendo desde la Iglesia hasta la “Capelleta”, en este acto “único” de las Fiestas Patronales, que contó con las cámaras de la televisión autonómica À Punt TVV. Previamente se realizó la clásica subasta de “andes i cintes” de Sant Rafel, que todavía se realiza en pesetas.

Este típico y peculiar acto de la “carrera a ritmo de traca de Sant Rafel” puso el punto y final a las Fiestas de “Santíssim Sacrament i Sant Rafel” 2025, “Fiestas Patronales de La Nucia”, que se han desarrollado del 14 al 15 de noviembre. El tercer fin de semana de noviembre como marca el calendario festivo nuciero.

Carrera a ritmo de traca

Sant Rafel en La Nucia, en su carrera anual por las calles de la localidad. / INFORMACIÓN

La carrera de Sant Rafel (copatrón de La Nucia) a “ritmo de traca”, tras la procesión de ayer es uno de los actos tradicionales más esperados por los nucieros y nucieras cada año. Esta carrera de más de un kilómetro se realiza por las empinadas calles del pueblo desde la Iglesia en la plaça Major hasta la capelleta de Sant Rafel, para retornar la imagen a su ermita.

Recorre las calles Llosa, Calvari, Sant Rafel, Travesía de l’Ermita de Sant Rafel y Ermita. La imagen del arcángel es portada por improvisados costaleros de todas las edades, que a “ritmo de traca” llevan en volandas a Sant Rafel, sorteando cintas, cuerdas y el humo de la traca aérea.

Corriendo tras el santo

Un acto habitual cada año y único, que hace especial este fin de fiesta. Cientos de personas acompañaron corriendo a Sant Rafel detrás de la imagen hasta la ermita del santo, corriendo por las calles de La Nucia en un frenético esprint que marcó la traca aérea.

Incluso la reina de les Festes 2025 Mari Aznar Arbona y sus seis damas subieron corriendo, para seguir la tradición.

Para poner el broche final a las fiestas se disparó una gran mascletà en el carrer Ermita, a cargo de la Pirotécnia Vulcano, que fue encendida por la reina de les Festes 2025.