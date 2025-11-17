El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm inicia este lunes con un tiempo más inestable que en días anteriores. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad afronta una jornada marcada por nubes abundantes en las primeras horas y posibilidad de lluvia débil, sobre todo durante la mañana. Aunque no se esperan precipitaciones intensas, sí puede darse algún chubasco aislado en momentos puntuales.

La nubosidad será la protagonista durante buena parte del día. El cielo amanecerá muy cubierto y, aunque a partir del mediodía tenderá a abrirse ligeramente, el ambiente variable seguirá presente hasta la tarde. Ya a última hora, la situación será más tranquila, con intervalos nubosos que dejarán una sensación más estable.

Las temperaturas experimentan un descenso respecto al fin de semana, con máximas que se quedarán alrededor de 19 grados y mínimas en torno a los 13 grados. La humedad continuará alta y el ambiente será fresco, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará suave, con predominio de brisas del sur por la mañana y cambios a norte a medida que avance la tarde. No se esperan rachas fuertes, aunque este flujo contribuirá a una sensación térmica ligeramente inferior a los valores previstos en algunos momentos del día.

Este lunes supone el comienzo de un cambio más amplio en el tiempo. Según AEMET, el descenso será progresivo durante la semana, a medida que una masa de aire frío de origen ártico avance hacia la península y deje valores aún más invernales a partir del miércoles.