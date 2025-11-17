La Vila devolverá la tasa de basura cobrada por error a vecinos sin servicio

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha anunciado que reintegrará los importes cobrados por error en la tasa de basura a vecinos de zonas diseminadas que no recibían el servicio. El Consistorio explica que el cobro indebido se debe a una incidencia técnica en el padrón gestionado por SUMA, por lo que anulará las liquidaciones emitidas a los abonados.

La confección técnica de los padrones y la gestión recaudatoria de esta tasa se encuentran delegadas en Suma Gestión Tributaria, de acuerdo con el convenio suscrito entre ambas entidades. Una serie de quejas vecinales no conformes con este cobro ha llevado al Ayuntamiento a iniciar una investigación interna desde Alcaldía para aclarar los hechos, manteniendo una reunión con el organismo gestor que reconoció la incidencia y se prestó a corregirla.

Contenedores a medio kilómetro

Algunos de los recibos se habían emitido desde años atrás con lo que su importe indebido se reintegrará de oficio con un límite de cuatro años de manera retroactiva, que corresponde con el plazo que no prescribe.

Se da el hecho de que los vecinos de muchas de estas parcelas rurales no contaban con servicio de recogida de basura o era totalmente inadecuada, con algunos contenedores ubicados a medio kilómetro de la vivienda. El portavoz popular del Gobierno Municipal Paco Buigues ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos afectados y ha garantizado que habrá una vigilancia para que la tasa de residuos sea justa.

Listado de afectados

El acuerdo alcanzado entre las dos partes establece la suspensión inmediata de la recaudación de las liquidaciones emitidas afectadas; la anulación de los recibos emitidos en esos casos; y la devolución de los importes ingresados indebidamente.

El Ayuntamiento y SUMA están ultimando estos días el listado definitivo de inmuebles afectados a partir del cruce entre el padrón tributario y los planos de servicio y ubicación de contenedores en las partidas rurales, con el objetivo de que la rectificación se realice de oficio y con la máxima seguridad jurídica.

No es el “basurazo”

El alcalde, Marcos Zaragoza, también ha salido al paso y ha solicitado que no se haga una “peregrinación individual” al Ayuntamiento para reclamar. “La revisión se va a hacer de oficio, inmueble por inmueble, y el Ayuntamiento garantizará que se devuelva lo que corresponda”.

Mientras, el portavoz ha querido aclarar que el error no tiene nada que ver con el denominado “basurazo”, la subida general de la tasa de residuos derivada de normativas supramunicipales y del que ha dicho que seguirá en el debate plenario para darle una solución con un reparto de costes más equitativo.