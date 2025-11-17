La Vila se sumerge en su tradición con ‘Xocolatísima’ y el maestro pastelero Paco Torreblanca

Pescado, arroz y chocolate es el trío vencedor y con solera en la gastronomía de La Vila, donde estos materiales priman para ofrecer platos y combinaciones exquisitas a los comensales. Esta semana es el turno del chocolate con la celebración de ‘Xocolatísima 2025’, del 19 al 21 de noviembre. La actual edición contará con el prestigioso pastelero Paco Torreblanca y la puesta en marcha del I Concurso Popular de Postre de Chocolate Vilero.

Todas estas actividades ponen en valor el arraigo de la industria chocolatera en La Vila que se remonta hasta el siglo XVI con una relación de ultramar a través de su antiquísimo puerto que también es centro pesquero en la provincia de Alicante.

Dulce programa

La programación de actividades de la edición de este año se inicia el miércoles, 19 de noviembre, con la ponencia “De la ciudad del chocolate al arte”, de la mano de pastelero Paco Torreblanca, a las 20:00 horas en el Teatre Auditori de Villajoyosa.

Paco Torreblanca tiene una vinculación personal con el municipio desde hace años y aglutina los títulos de mejor chef pastelero del mundo, mejor pastelero de Europa y de España, además de Doctor Honoris Causa por la UMH y la UPV.

El jueves, 20 de noviembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar la entrega de los títulos de “Ambaixadors d’Honor del Xocolate Viler 2025” de manos del alcalde Marcos Zaragoza en el Salón Don Pedro. En esta edición las menciones van dirigidas a Pedro Lloret Llinares (Hijos de Marcos Lloret), Vicenta Lloret López (Hijos de Marcos Tonda) y Vicenta Lloret Tonda (Hermanos Lloret).

Postre de chocolate

El viernes, 21 de noviembre, habrá una chocolatada popular a las 18:00 horas en el parque de la Casa Museo de la Barbera dels Aragonés.

Poco después, a las 20:00 horas, se anunciará el fallo del I Concurso Popular de Postre de Chocolate Vilero. Este certamen celebra su primera edición con el objetivo de rendir homenaje a la dulce tradición chocolatera y que los vecinos del municipio se animen a participar creando su propio postre elaborado en casa con el chocolate como protagonista.

Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de noviembre y aquellos que deseen participar deberán rellenar el formulario disponible en la Oficina de Turismo o en el teléfono 609773978. El concurso está abierto a cualquier persona mayor de 16 años. Cada concursante puede presentar un solo postre, listo para su degustación, que se entregará el mismo día del concurso de 17:00 a 19:00 horas.