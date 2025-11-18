Benidorm recupera recetas tradicionales con las jornadas de “Menjars del Nostre Poble”
Veintidós restaurantes se suman a un evento unido al 700 aniversario del nacimiento de la localidad
Con “Menjars del Nostre Poble” Benidorm abre la sexta jornada gastronómica del año. Del 27 al 30 de noviembre se podrá disfrutar de platos tradicionales como los bollos a la paleta, arroz con boquerones o rollitos de anís, en una actividad incluida en el 700 aniversario del nacimiento de Benidorm, que se celebra en el presente año 2025.
Un total de 22 restaurantes integrados en Abreca colaboran con la Concejalía de Turismo durante esta semana que pone en primer plano la cocina benidormense. Elaboraciones como arroz con llampuga, coca a la calda, ‘all i pebre’ o puchero de pulpo, entre otras delicias que se podrán degustar en una temporada en que “la actividad se relaja”, según ha indicado el alcalde, Toni Pérez en la presentación.
El presidente de Abreca, Javier Castillo, ha recordado el valor del recetario tradicional en el que han trabajado los establecimientos participantes a los que se pueden incorporar libremente aquellos que quieran presentar platos relacionados con las costumbres gastronómicas del municipio.
