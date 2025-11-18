Todos los documentos en una billetera: Benidorm se convierte en banco de prueba para la “European Digital Wallet”

A finales del próximo 2026 la “European Digital Wallet” comenzará a utilizarse en el ámbito europeo. De momento, ha sido Benidorm la ciudad elegida como banco de pruebas en el sector hotelero donde la billetera tendrá una aplicación que se calcula ahorrará diez horas diarias en el registro de los clientes.

Los datos recopilados a través de la billetera digital europea muestran que el registro de personas ahorra muchas horas de administración, unas diez horas en establecimientos con 200 habitaciones y, en consecuencia, reduce drásticamente el tiempo de espera en la cola. Además, se gana también en seguridad, se aumenta la satisfacción del cliente, y se reducen los costes operativos y el estrés para los equipos de recepción.

Fin al papeleo

Todas estas ventajas fueron comprobadas hace unos días en los apartamentos Michelangelo donde la gerente estimó el método por eliminar gran parte del papeleo administrativo, además de cumplir con la nueva legislación vigente, donde los propietarios de los hoteles deben proporcionar datos verificados.

Hay que tener en cuenta que la billetera digital permitirá la identificación de residentes y empresas además de almacenar, compartir, firmar y sellar documentos digitales importantes de forma segura. Es decir, una nueva forma digital de disponer de todos nuestros datos identificativos, sanitarios, bancarios, académicos, turísticos, de ocio y de consumo.

La primera prueba europea turística del "wallet" se ha realizado en Benidorm. / INFORMACIÓN

Primera prueba en Benidorm

La prueba piloto fue efectuada en Benidorm por Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocios de SICPA, una empresa multinacional de tecnología privada y que se convierte en la primera persona en Europa en probar el sistema en el ámbito hotelero y turístico.

Según su relato, el desarrollo de la prueba se originó desde su propia casa donde descargó la billetera europea, cargó su identificación y datos personales, para agregar los nuevos datos requeridos por la última legislación.

Ya en el hotel presentó su teléfono inteligente al código QR de la recepción. “El proceso fue completamente automático, seguro y rápido", afirma.

Según explica Torres a INFORMACIÓN, Benidorm fue elegida para el experimento “por la gran cantidad y afluencia de turistas de diversas nacionalidades” lo que hacía posible probar el billetero con distintas entidades por ser un extraordinario laboratorio de innovación digital en temas de turismo a nivel mundial.

En el ensayo ha colaborado la Fundación Visit Benidorm, una demostración en la que contribuye la Unión Europea a través de la pertenencia de Fabián Torres al “European Wallet Consortium (EWC)”.

Con la billetera somos dueños de los datos, está blindado y los usuarios son conscientes de a quién se cede informacion Fabián Torres — Miembro del "European Wallet Consortium"

“Se trata de un proyecto en el que hemos trabajado durante ocho años; el billetero ha sido liberado ya para que cada país pueda aplicarlo y que a finales de 2026 pueda estar disponible”. En España está gestionado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

Las objeciones que pueden trasladarse a una billetera que contiene todos los datos personales y de gestiones múltiples abren dudas sobre el tratamiento de los mismos. En este sentido, el miembro de EWC replica que es una wallet seguro “en el que somos dueños de los datos y donde el hermetismo procede de que está blindado; los usuarios seremos totalmente conscientes de a quién cedemos los datos”.

En la palma de la mano

En todo caso, la implantación del wallet impondrá la libre circulación de los europeos por el mapa de la Unión Europea haciendo todas las gestiones desde el smartphone. Desde comprar comida en el avión antes incluso de acceder al mismo hasta hacer el “check in” en el hotel de destino y que este envíe la llave digital online.

Básicamente, el nuevo Wallet europeo permitirá que los ciudadanos “dispongan en la palma de su mano” de una versión digital del DNI, pasaporte, billetes de transporte, bono de hotel, tiques para posibles excursiones, documentos sanitarios junto con su Identificación Personal (PID) con los que operar todas y cada una de las gestiones que se necesitan para viajar.