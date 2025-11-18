Los nuevos 90 mayorales organizarán las Fiestas Patronales de Benidorm 2026

La reunión llevada a cabo este lunes en la Casa del Fester Diego Cano Enguera de Benidorm formalizó la elección de la nueva Comissió de Festes Majors Patronals que será la encargada de organizar los festejos de 2026. El presidente al frente es Ramón Cano Morcillo, de la penya L´Albergina y que contará con un total de 90 mayorales para diseñar el programa de fiestas del próximo año.

Presidente y junta

Ramón Cano Morcillo no es nuevo en estas competencias, ya que estuvo al mando de la gestora de la Associació de Penyes Verge del Sofratge en 2023.

La junta directiva de la Comissió de 2026 contará con Francis Muñoz Vargas y con Vicente Marín García como vicepresidentes. La secretaria es Laura Pascual Llambrich; en la tesorería estará Vicente Solaz Gimeno; los contables, Ángela Gualde Fuster y Andrés Zamora Mc Caferty; Rosana Picó Pérez será la encargada de damas; la encargada de lotería será Victoria Solbes Garcia de la Serrana; y completarán la junta directiva como vocales Silvia Cintas Cuenca, José Luis Solbes Miñano, Cristian Lara Segura, Vicente Fuster Solbes y José Javier Rodriguez Martínez.

Plaza de la Navidad

Ahora, la Comissió tiene ya una labor inmediata con la puesta en marcha del bar en la plaza de la Navidad que se inaugurará a finales de mes, además de actividades relacionadas con estas fechas como la venta de plantas de Navidad o de los décimos de lotería nacional del 22 de diciembre.

A continuación deberán dar prioridad a la organización del acto de elección y coronación de las reinas mayor e infantil 2026 y sus cortes de honor, que tomarán el relevo de Paula Pascual Sánchez y de Aitana Pérez Gutiérrez como representantes festeras.

La concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, acompañó a los nuevos mayorales en este acto, que materializa el relevo al frente de la principal entidad organizadora de las Festes Majors Patronals. La edil felicitó a Ramón Cano y a todos los mayorales de la Comissió de 2026, a quienes ha trasladado “todo el apoyo municipal” de cara a los próximos meses y les ha deseado “la mejor de las suertes en todas las actividades que van a tener por delante para que Benidorm pueda tener, un año más, las mejores Festes Majors Patronals”.