Relleu sigue volando alto con la ampliación de la pasarela del río Amadorio

La ruta colgante que atraviesa por lo alto el río Amadorio de Relleu es uno de los puntos más atractivos del turismo de interior de la provincia. Una próxima renovación de la entrada facilitará el acceso a las personas que quieren disfrutar de este vertiginoso camino a 60 metros de altura de la presa con una longitud que alcanzará ya casi medio kilómetro a través de la pasarela de madera.

El convenio firmado entre Turisme y el Ayuntamiento de Relleu permitirá resaltar la singularidad turística de la pasarela del pantano de la localidad. La aportación, de 50.000 euros se destinará a ejecutar acciones de ampliación y mejora del recorrido de la pasarela del pantano, con el fin de seguir impulsando el turismo de interior en la zona.

Paseo fluvial de vértigo

El alcalde de Relleu, Lino Antonio Pascual, explicó a este diario que la ampliación desde la denominada Casa del pantanero afianzará la pasarela voladiza desde esta vivienda y el camino será colgante en más de medio kilómetro.

Todo ello permitirá disfrutar de un paseo fluvial en un entorno natural de gran belleza, accesible para la mayoría de visitantes durante todo el año. Esta ruta es una oportunidad, además, para realzar los recursos del municipio como balsas de riego, azudes, acequias, un horno de cal y las huertas de secano donde se cultivan olivos, almendros y algarrobos.

Mediante este convenio, el Ayuntamiento de Relleu será el encargado de ampliar el recorrido de la pasarela y de gestionar, solicitar y obtener los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos.

La pasarela es un recorrido formado por tablones de madera apoyados en voladizo en la pared del desfiladero. Tiene un recorrido de aproximadamente 850 metros (ida y vuelta) desde la caseta de recepción.

Agua en el río

Los visitantes recorren esta ruta de herradura a 60 metros de altura y con las vistas del cauce del río debajo que este año cuenta con el agua caída durante las lluvias de otoño lo que le confiere un atractivo añadido más.

La pasarela del pantano de Relleu está ubicada en la presa del pantano del río Amadorio. Una construcción hidráulica del siglo XVIII y una de las mejores conservadas de la Comunitat Valenciana.

Desde el municipio de Relleu se persigue dar valor al entorno paisajístico con visitas controladas para no interferir en la sostenibilidad de un lugar estratégico en la comarca de la Marina Baixa.