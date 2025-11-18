El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm afronta este martes un cambio de tiempo moderado, marcado por más nubes, un ambiente más fresco y la posibilidad de lluvias débiles a lo largo del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque no se esperan precipitaciones intensas, sí podrán darse chubascos esporádicos especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde.

La jornada estará dominada por intervalos nubosos en prácticamente todos los tramos del día. Los cielos se mantendrán más cerrados durante la mañana, mientras que por la tarde se abrirán claros, dejando una situación algo más estable.

Las temperaturas se moverán entre 13 y 19 grados, valores que dejan un ambiente más fresco que en días anteriores pero sin un descenso térmico acusado. La sensación térmica será muy similar a la temperatura real gracias al viento moderado y a una humedad que oscilará entre el 50 y el 75 por ciento.

El viento será protagonista en algunos momentos. Soplará de componente norte y nordeste con rachas moderadas, lo que reforzará la percepción de frescor, sobre todo en zonas altas y paseos marítimos.

La Aemet señala que esta transición hacia un ambiente más fresco será la antesala de un descenso térmico más notable que llegará a mitad de semana, cuando se dejará sentir la entrada de una masa de aire más fría.