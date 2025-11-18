La Vila reclama a FGV la mejora de servicios en el Tram y la renovación integral de La Creueta

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de La Vila Joiosa se han puesto de acuerdo para reclamar a FGV el acondicionamiento de La Creueta donde se ofrece un servicio de venta restringido y en una caseta. El Consistorio pide adecuar la estación a la gran demanda de usuarios, con horarios acordes, en una oficina estable y con máquinas expendedoras. Asimismo abogan por la recuperación de la antigua estación del trenet que data de 1911.

La estación de La Creueta es una de las más importantes en el recorrido que realiza el Tram por la comarca de la Marina Baixa. Así lo ha expuesto el concejal de Movilidad, Jaime Santamaría, al informar que la Línea 1 ha crecido en usuarios desde hace unos años mientras que el servicio que se presta “en una caseta prefabricada no es el adecuado”.

Servicios de 24 horas

La propuesta que los grupos políticos del Ayuntamiento elevarán al Pleno ordinario reclama una conversión de la estación en un “punt del Client-La Creueta”, con servicios completos de información, gestión de títulos, reclamaciones, objetos perdidos y emisión de justificantes.

La propuesta incluye la petición de garantizar que el dimensionamiento del personal de la estación se base en datos reales de uso, reforzando la presencia en los horarios de mayor afluencia.

Y solicitan por ello que se ponga en marcha un horario fijo de mañana y tarde, de lunes a viernes, y presencial los sábados durante la temporada alta, ajustando los recursos a los picos de demanda.

La reclamación no queda ahí y se extiende al equipamiento alternativo con máquinas expendedoras plenamente funcionales y un puesto de vídeo-atención al cliente para cubrir los horarios en los que no haya personal presencial.

Entre las peticiones está que los interfonos sean visibles, accesibles y operativos 24 horas, los siete días de la semana. La propuesta incluye que La Creueta se considere estación piloto de accesibilidad, con itinerario accesible, mobiliario adaptado, señalización de lectura fácil y pictogramas, despliegue de Navilens y soluciones específicas para personas con discapacidad auditiva y personas mayores.

Nombres para diferenciar

La moción incluye el renombramiento de La Creueta como estación central con denominación en bilingüe, además de renombrar la actual estación “La Vila Joiosa/Villajoyosa” como “El Calvari” o una denominación histórica equivalente, diferenciándola de la central para evitar confusiones.

El Ayuntamiento quiere también recuperar la antigua estación del trenet de 1911 y se insta a FGV y a los titulares de los inmuebles a iniciar un proceso con el Ayuntamiento para recuperar la antigua estación del trenet como equipamiento de interés general.

Museo y cafetería

Con este objetivo se propone un Plan Director que contemple usos como el Centro de Interpretación del ferrocarril y de la ciudad; una cafetería o restaurante de ambientación ferroviaria de principios del siglo XX; exhibición de maquinaria y material ferroviario histórico existente; o un albergue o residencia para estudiantes y grupos en la antigua vivienda de guardavías.

Todo ello con una adecuación del Plan Director a criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética y la búsqueda de vías de financiación tales como fondos europeos.