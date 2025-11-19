Ángel López Amor, el panadero de Altea que acaricia el cielo subiendo los edificios más altos de España

El panadero alteano Ángel López Amor, atleta que sube como el rayo rascacielos, se ha proclamado campeón absoluto de España en el Circuito Nacional de Carrera Vertical compuesto por siete pruebas celebradas entre abril y noviembre para subir los edificios más altos del país ubicados en Oviedo, Benidorm, Barcelona, Madrid y Alcalá de Henares, además del macizo de Montserrat (Barcelona) por las escaleras del funicular.

Con este logro, López Amor (30 años) revalida su título de campeón de España que consiguió en 2023 después de que el año pasado obtuviese el segundo puesto de la clasificación general, aunque el primero de su categoría, debido a una lesión que arrastró durante medio año.

La competición terminó el pasado sábado con la subida a la Torre Diagonal One, con 24 pisos de altura y 602 escalones, en la que el alteano se impuso con un tiempo de 3:02 minuntos, un resultado que le llevó a proclamarse campeón absoluto del circuito nacional de su especialidad.

6.229 escalones en 865 metros de altura superados en 38:37 minutos

Con la carrera de la Torre Diagonal One más las celebradas durante la temporada en otros cinco edificios de Oviedo, Benidorm, Barcelona, Madrid, Alcalá de Henares y Barcelona, y la subida al macizo de Montserrat por las escaleras del funicular, Ángel López ha invertido 38:37 minutos para superar un total de 865 metros de desnivel subiendo 6.229 escalones.

Ángel López ha manifestado este miércoles a INFORMACIÓN su satisfacción "por el resultado final tras un año de esfuerzo, constancia y grandes resultados que cierran una temporada impecable y con buenass sensaciones que me animan a competir también a nivel internacional de la Towerrunning World Circuit".

Al respecto, el corredor ha indicado que "hasta ahora he participado en Chicago (EE UU) subiendo en febrero al icónico edificio 875 N. Michigan Avenue, conocido antiguamente como John Hancock Center, con sus 344 metros de altura y 94 plantas en donde quedé en segunda posición al invertir 10 minutos y 37 segundos. En octubre subí la torre más alta de Rumanía, la Sky Tower ubicada en Bucarest, con 36 pisos y 720 escalones y un tiempo de 3:40 minutos. La siguiente prueba será el 17 de enero en Barcelona para subir la Torre Glòries con 34 pisos y 686 escalones. Y posteriormente quisiera ir a la que se celebra en Bali (Indonesia), pero lo tengo más difícil por falta de una financiación adecuada ya que trabajo como panadero y mis vacaciones las divido entre los días de competición. Aunque también he de agradecer el apoyo que me dan los patrocinadores Sports Altea, Crown Sport Nutrition, Siggo, Gestoría Pérez del Albir, Altea Life, Aloa Impermebealizaciones, Restaurate Mallol, Caixalatea, Panaderia El Petenero, Estación de Servicio Montahud, Katanga Bar, Restaurante Ca Pere y Hps Faster, además del Ayuntamiento de Altea".

Angel López Amor con los trofeos como campeón de España 2025 en subida vertical / INFORMACIÓN

Los resultados en el circuito nacional

En cuanto a los resultados de la temporada, López Amor ha explicado que "en la primera de las pruebas, la Torre La Jirafa de Oviedo, con 21 plantas y 349 escalones, quedé en septima posición de la general con un tiempo de 1:32 minutos mejorando respecto al año anterior. En la Subida Vertical al Gran Hotel Bali de Benidorm, el resultado fue el sépetimo en categoría Élite, aunque fuí el primer español al subir en 4:59 minutos sus 52 pisos y 924 escalones. La tercera de las pruebas fue la Vertical de Montserrat en la que conseguí un 4º puesto tardando 13:23 minutos en subir 2.180 escalones con 1 km y 388 m de desnivel. Después competí en la prueba de la Torre Emperador de Madrid, con 55 pisos y 1.320 escalones, en donde invertí 8:06 minutos y quedé en primera posición a pesar de que no estaba al cien por cien por un dolor de estómago que venía arrastrando desde la prueba anterior. La quinta prueba se hizo en la Torre Garena de Alcalá de Henares, de 16 pisos y 288 escalones más 900 metros de carrera inicial, en donde obtuve un 2º puesto en la general con un tiempo de 4:30 minutos. La sexta carrera se hizo en el edificio Metropolitan de Barcelona, obteniendo el primer puesto de la general con un tiempo de 3:04 minutos para subir 29 plantas y 556 escalones con 105 metros de desnivel. Y la séptima y última de la temporada, la del pasado fin de semana, se hizo en la Torre Diagonal One en donde me alcé de nuevo con el primer puesto al invertir 3:03 minutos para subir sus 24 pisos y 602 escalones con un desnivel de 110 metros".