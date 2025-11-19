Un joven completa el Camino de Santiago desde Benidorm en 41 días: "No quitaría ni un kilómetro"
Un viaje que empezó como un reto terminó convirtiéndose en una experiencia que ha mantenido a miles de personas en redes sociales pendientes de su progreso
Richard Nevado, de 24 años, salió el 2 de octubre desde la Iglesia de Sant Jaume de Benidorm con un objetivo claro: seguir el Camino del Sureste hasta llegar a Santiago. Cuarenta y un días después, y tras recorrer 1.140 kilómetros, alcanzó la Catedral en una llegada tranquila, ya de noche y bajo la lluvia, cerrando así un reto que él mismo define como una experiencia que “no cambiaría en absoluto”.
A lo largo del viaje fue compartiendo pequeños vídeos que mostraban cómo avanzaba cada día. Esa forma sencilla de relatar el recorrido hizo que un miles de personas comenzara a seguir su evolución, enviándole ánimos en cada etapa.
Un Camino duro del que no cambiaría nada
El Camino del Sureste es una ruta larga y exigente, con tramos monótonos, otros más duros físicamente y zonas donde el tiempo cambia de un momento a otro. Richard resume el viaje con una frase que ha repetido varias veces: “No quitaría ni un kilómetro.”
También ha explicado que hubo etapas en las que avanzó con dificultades, pero incluso esas tuvieron un valor: “Estoy agradecido por los momentos malos, porque me han hecho valorar los buenos.”
El Toboso: la etapa que se resolvió gracias a un vecino
Uno de los episodios más llamativos del recorrido ocurrió en El Toboso. Después de llegar al pueblo y preguntar dónde podía dormir, comprobó que no había albergue ni alojamiento disponible. En el bar nadie sabía ofrecerle una alternativa.
Cuando ya se marchaba para continuar caminando o dormir en la calle, un vecino llamado Luis se acercó y le ofreció su casa. Aquella noche, cena incluida y un paseo por el pueblo, terminó siendo uno de los momentos más humanos del viaje. Richard lo recordaba días después como una muestra de la ayuda que había recibido en momentos clave del Camino.
Un último día que se decidió sobre la marcha
La jornada final no estaba planteada para ser tan larga. Le quedaban unos 16 kilómetros, pero al avanzar decidió continuar. Terminó haciendo más de 40 en una sola jornada, atravesando bosques gallegos, pequeñas aldeas y un tiempo cambiante que no siempre acompañó.
La llegada a Santiago ocurrió casi sin luz, con las calles mojadas y un ambiente silencioso. No fue una entrada multitudinaria, pero sí un momento que él describió como el cierre perfecto de un camino que había ido construyendo día a día.
Lo que viene ahora
Tras completar los 1.140 kilómetros, Richard asegura que esta experiencia le ha marcado. No ha revelado todavía si habrá un nuevo reto, pero ha dejado claro que el Camino ha sido solo una parte de algo que quiere seguir construyendo.
