L´Alfàs se concentra en descubrir a los asesinos con “Tinta y crimen”

Realidad y ficción se entremezclan este fin de semana en L´Alfas del Pi para visibilizar asesinatos, encontrar a los autores o saber cómo se ficcionan relatos de suspense. Todo ello bajo la capa del primer Festival “Tinta y Crimen” auspiciado por la Asociación Literaria Antaviana, en colaboración con la Concejalía de Cultura. Autores nacionales e internacionales del género darán renombre a unas jornadas que se celebran del 21 al 23 de noviembre en el Espai Cultural Escoles Velles.

El encuentro se abre el viernes 21 con un crimen, un “murder mistery”, un juego de rol en el que los participantes tendrán que adivinar quién es el asesino, una puesta en escena con diferentes papeles entre los que se halla el autor o autora del delito.

La presencia de creadores se inaugura con un escandinavo, Jørn Lier Horst, como no podía ser de otra manera en un municipio que resulta contar con la segunda comunidad noruega más grande fuera de su país.

Y tampoco resta el hecho de que Horst ha alcanzado fama internacional con sus novelas en las que mezcla realismo y misterio, unos elementos que le confieren el haber sido investigador antes que escritor.

El escritor y exinspector noruego Jørn Lier Horst. / INFORMACIÓN

Inspector antes que novelista

En la estela del fallecido Stieg Larsson, al que conocemos por su serie “Millenium”, el escritor noruego hablará con el público sobre su serie sobre el inspector William Wisting en “Prueba de Fuego” y con más de ocho millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

Una hora después, a las 19:30, se dará paso a una mesa de escritores en la que participarán Paco Gómez Escribano, autor de “Fondo buitre”, y Paz Castelló, autora de “Lo prohibido”, quienes presentarán sus novelas más recientes y compartirán su experiencia con el género negro.

El sábado 22 arrancará a las 11:00 horas con otra mesa redonda en la que se darán cita las escritoras Susana R. Miguélez, con su novela “Un último caso”, y Laia Tinaut, con su obra “Mal fario”. Hablarán del crecimiento del “True Crime”, de la novela negra y del papel de las escritoras.

A continuación, a las 12:30 horas, tendrá lugar una mesa de escritores locales, con la participación de Vicenta Devesa, J.A. Aguilar, Ainhoa Pastor y Chus Sánchez, quienes compartirán con el público sus novelas, así como su experiencia en el mundo literario y su amor por la literatura.

“Jotadé” de Santiago Díaz

Uno de los platos fuertes del primer Festival Tinta y Crimen de l’Alfàs del Pi será la presentación de “Jotadé”, la última novela de Santiago Díaz, uno de los referentes de la novela negra española. Será por la tarde, a las 17:00 horas. Guionista de cine y televisión con más de 600 guiones a su nombre. Su serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos ha consolidado su reputación en la novela negra española con títulos como “El buen padre”, o “Indira”, ganadora del Premio Alicante Noir 2023.

La dana en el “noir”

La jornada finalizará a las 18:30 horas con la presentación de “Lágrimas de barro”, de Carmen Amoraga y Maxi Roldán, un relato estremecedor sobre la tragedia de Valencia del 29 de octubre de 2024, que combina rigor periodístico y emoción personal. Se trata de un evento solidario, ya que los derechos de autor de esta obra han sido otorgados a la Asociación de Víctimas Mortales 29-O. Amoraga, licenciada en Ciencias de la Información y con una larga trayectoria como escritora y periodista, ha publicado títulos premiados como “La larga noche”, o “La vida era eso”; mientras que Roldán, técnico superior en imagen y periodista especializado en fotoperiodismo debuta en la narrativa con esta obra, basada en testimonios reales y en la reconstrucción de los hechos.

Quién cometió el crimen

El domingo 23, la jornada arrancará a las 11:30 h con la presentación de dos novelas de Manuel Ríos San Martín, “La huella del mal’”y “El olor del miedo”. Ríos San Martín, guionista y director de cine y televisión con una trayectoria destacada en series como “Compañeros”o “Médico de familia”. “La huella del mal” —ambientada en el yacimiento de Atapuerca— es un thriller filosófico sobre el origen de la violencia humana.

El primer Festival Tinta y Crimen de l’Alfàs del Pi concluirá a las 13:30 horas con la resolución y entrega de premios del Murder Mistery, poniendo el broche final a tres días de literatura, misterio y participación ciudadana.