El PSOE alerta de que el parque de l’Aigüera de Benidorm es una “trampa” peligrosa

Pavimento levantado, elementos metálicos oxidados o escaleras con desperfectos que suponen un gran peligro para los visitantes del parque de L´Aigüera, son parte de una lista del Grupo Municipal Socialista sobre la situación del mencionado pulmón verde de la ciudad. La portavoz del grupo, Cristina Escoda, ha reclamado un plan integral de mantenimiento para acometer estas irregularidades. Por su parte, el PP ha recordado que se han ejecutado varias reformas del espacio durante los últimos años.

La reclamación de los socialistas se centra tanto en la imagen que depara el parque como en el peligro que supone para los viandantes. Escoda ha calificado de “vergonzosa” la situación de una infraestructura diseñada por Ricardo Bofill que debería ser el orgullo de la ciudad y que, sin embargo, “sufre la desidia crónica del gobierno de Toni Pérez”.

Desnivel en el céntrico parque que tiene una antigüedad de más de 30 años. / INFORMACIÓN

Riesgo de caídas

La concejala ha detallado que numerosos elementos metálicos están completamente degradados por el óxido, el pavimento y las escaleras están en pésimo estado con baldosas sueltas, rotas o levantadas, lo que ya ha provocado las quejas de numerosos vecinos por el riesgo de caídas y tropiezos. “Es inaceptable que el parque más emblemático de Benidorm tenga trampas para los peatones en cada esquina”.

Además, se ha referido al estado lamentable que presentan los aseos públicos y al hecho que de que sólo hay abierto un conjunto de ello permaneciendo cerrado otro de los equipamientos.

Por todo ello ha reclamado que “se diseñe y ponga en marcha de inmediato un plan de mantenimiento que pueda dar una respuesta rápida a los problemas que se detecten y evitar así que se produzcan accidentes”.

Trabajadores de Labora

Por el contrario, según el concejal del PP de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, la mejora del parque ha sido una “constante en los últimos diez años” con la renovación de parte de la pavimentación del pasillo central y la sustitución de todo el alumbrado. Asimismo ha informado que se plantaron nuevos ejemplares arbóreos, se instalaron elementos biosaludables y se han creado nuevas zonas infantiles.

El edil acusa a los socialistas de querer “crear alarma" entre la población porque saben perfectamente que los desperfectos que se producen en la infraestructura son inevitables debido al uso intensivo del parque, y que se actúa sobre ellos muy rápido para repararlos lo antes posible”.

En lo que a las aceras se refiere, el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha respondido que se trabaja en su mantenimiento y que se solucionará con trabajadores del programa de Labora.