El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm afronta este miércoles un día marcado por los intervalos nubosos y un ambiente algo más fresco que en jornadas anteriores. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad tendrá un cielo variable, con momentos de mayor claridad a mediodía y nuevas nubes al final del día.

La probabilidad de lluvia es baja y no se esperan precipitaciones significativas, aunque la nubosidad será más persistente en las primeras horas de la jornada y de nuevo por la tarde.

Las temperaturas se moverán entre 13 y 19 grados, con una sensación térmica similar a la temperatura real, sin descensos acusados. El ambiente más fresco se notará especialmente a primera hora del día.

En cuanto al viento, predominará la componente suroeste con intensidad floja, aunque durante la tarde podría aparecer alguna racha moderada. Ya por la noche, el viento tenderá a girar hacia el norte, manteniendo la sensación de frescor.

La humedad relativa será elevada por la mañana y al caer la tarde, algo que favorecerá la presencia de nubes durante buena parte del día.

Benidorm mantiene así una jornada estable, con el cielo cambiante pero sin fenómenos adversos previstos, en un escenario que encaja en el contexto general de bajada de mínimas y ambiente más fresco que vive la provincia en este tramo final de noviembre.