La actriz y activista Mabel Lozano protagoniza este viernes la celebración del 25N en Altea

Con el lema “Trenca el silenci”, la concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Sanidad en el Ayuntamiento de Altea ha organizado varias actividades para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conocido como 25N. La concejala del área, Anna Lanuza, ha señalado que “como cada año, con motivo del 25 N, preparamos una agenda de actos con la pretensión de poner nuestro granito de arena en la lucha contra las violencias sobre la mujer”, y ha añadido que “también queremos concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de la violencia machista”.

De entre los actos a celebrar para el 25N, Lanuza ha destacado que este viernes “tendremos el plato fuerte de la programación con las I Jornadas sobre Violencia de Género en horario de mañana y las III Jornadas Abolicionistas de la Prostitución, por la tarde. Ambas en el auditorio del Centro Social de Altea, gratuitas y abiertas a la ciudadanía, con diferentes mesas redondas y presencia de personas importantes en sa labor contra la violencia de género y contra la trata de personas”. Al respecto, la concejala ha anunciado que “la actriz, directora de cine, escritora y activista en la defensa de los derechos de las mujeres Mabel Lozano encabezará las III Jornadas Abolicionistas que comenzarán a las cuatro de la tarde, mientras que por la mañana se inaugurarán a las 10 horas las I Jornadas sobre Violencia de Género”.

La artista Tere Martinez L´Algarenya (izquierda) y la concejala de Igualdad de Altea, Anna Lanuza / INFORMACIÓN

Anna Lanuza ha indicado que las actividades del 25N “comenzaron el pasado día el pasado día 12 con la charla ‘Aprende a ser hombre’ de la mano de Fernando Herranz, quien estará en Altea durante el próximo mes de febrero ofreciendo talleres al alumnado de los IES Altaia y Bellaguarda. Después, este pasado miércoles tuvo lugar un taller de prevención de violencia machista para personas con diversidad funcional, denominado ‘Cruzar el umbral. Despertando nuevas formas de comunicarnos’ impartido por la artista alteana Tere Martínez Parra, conocida como l’Algarenya, en una actividad que llegó de la mano de la Cátedra Institucional de Estudios Artísticos Annetta Nicoli de la Universidad Miguel Hernández. Después tendremos este viernes los principales actos del 25N que ya he comentado, para continuar el próximo martes día 25 con un acto conmemorativo y reivindicativo en la Plaza del Ayuntamiento en donde habrá un Punto Violeta, gestionado con la colaboración de Cruz Roja. Y finalmente, el día 27 se clausurará a las 19 horas el calendario del 25N con la presentación en la Casa de Cultura del libro ‘La Materia que Refulge’, un poemario en el que se le da voz a la poesía femenina obra de Marta Blanco Fernández, doctora en estudios de género, escritora y catedrática del IES Altaia”.

La programación

La concejala ha manifestado que este viernes “tendrá lugar a las 10 horas la conferencia inaugural, denominada ‘Violencia de Género: coeducación, compromiso y acompañamiento’, acompañada por una mesa redonda en la que participarán Elena Simón Rodríguez, profesora, catedrática de francés. Licenciada en Filología Moderna. maestra-experta en coeducación y fundadora del Feminario de Alicante; Lara Esteve Mallent, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 2 de Llíria (Valencia); Verónica Gómez Huerga, inspectora de Policía, coordinadora de la Oﬁcina de Denuncias y Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Alicante; y finalmente Rosma Nogueroles Ivorra, psicóloga y coordinadora Equipos Técnicos Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la provincia Alicante”.

A partir de las 12:30 horas “tendrá lugar la Mesa redonda ‘No es que hagas drama, es violencia de género: Acompañar a la adolescencia’, en la que participarán Joan Sanfélix Albelda, profesor, sociólogo rural y doctor en Estudios de Género por la Universidad Miguel Hernández de Elche; Pau Abenza Barbera, psicólogo experto en el acompañamiento de hombres del programa Contexto y dinamizador de talleres de prevención de la violencia machista en centros educativos; y Llibertat Castellar Gómez, coordinadora del Centro Mujer Dénia y Gemma Martínez Sánchez: Educadora social de Programa Alba en Alicante”.

Ya por la tarde, a las 16 horas se iniciarán las Jornadas Abolicionistas con la participación de Mabel Lozano, que también presentará su documental ‘Ava’ y el libro en el que está inspirado el cortometraje, además del segundo capítulo de la serie documental ‘Pornoexplotación’ dirigida por ella. También estarán Carolina López Gómez, experta y superviviente de explotación sexual, miembro de Supervivientes en Acción, y María Jesús Navarro Ríos, doctora y profesora de la UMH y directora del Observatorio contra la Trata de la Universidad Miguel Hernández de Elche”.

Lanuza ha apostillado que “será una tarde que nos invita a saber qué es lo que hay detrás de la prostitución y del mundo de la pornografía y sobre todo a que los jóvenes vean, a través de los talleres que se van a desarrollar en los institutos de Altea, qué se esconde detrás de unas plataformas web, muchas conocidas y seguidas por miles de jóvenes”.

En cuanto al día 25, la edil ha indicado que desde la plaza del Ayuntamiento “se retransmitirá un programa especial de Ràdio Altea durante toda la mañana. También habrá un paseo para visibilizar los puntos negros del municipio, se entregarán los premios del concurso de carteles y del concurso de lemas en los IES, en su primera edición, cuyo lema ganador ha sido ‘Ser con él y no ser de él’. Y tendrá lugar la lectura del manifiesto, que correrá a cargo del alumnado del IES Altaia y una performance que cada año organiza el alumnado del IES Bellaguarda”.

Por último, Anna Lanuza ha recordado “la desgarradora cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante lo que va de año, que asciende a 35, más otros tres menores asesinados por violencia vicaria y 17 menores que han quedado huérfanos debido a la violencia machista. Por lo cual es importante remarcar en el calendario el 25N, pero también reivindicar durante todo el año estas pretensiones y exigir una sociedad de respeto, empatía e igualdad”.