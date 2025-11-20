Calp presenta un presupuesto de 45,8 millones para 2026 marcado por la eficiencia y el refuerzo social

El Ayuntamiento de Calp ha dado a conocer el proyecto de presupuestos municipales para 2026, que asciende a 45.867.550 euros y mantiene un modelo de gestión centrado en la eficiencia y el equilibrio financiero. Las cuentas aumentan de forma notable las transferencias corrientes, un 15,61% más, para reforzar programas sociales como las ayudas a la vivienda y el bono alquiler joven. En cambio, el capítulo de inversiones desciende un 72%.

La propuesta presupuestaria responde a un contexto marcado por la vuelta de las reglas fiscales y el aumento de los costes. Según defienden en el proyecto constata “un alivio fiscal, el impulso de las inversiones útiles y la cobertura social”. La solvencia económica del Ayuntamiento ha permitido abrir dos cuentas remuneradas que generarán unos ingresos previstos en 2026 de 695.100 euros.

Otra de las propuestas se centra en mantener la rebaja fiscal con la prórroga de la exención de la tasa de apertura de negocios, la bonificación del 95 % en transmisiones hereditarias, las bonificaciones del IBI por instalación de placas solares y mejoras de eficiencia energética.

Además, se mantiene la reducción del 5,04 % del tipo del IBI urbano.

Tasas a terrazas

Una de las novedades es el apoyo a comerciantes y hosteleros con la suspensión de las tasas por terrazas y eventos en temporada baja.

El capítulo de gasto corriente se reduce un 2,37%, pero mantiene servicios clave como limpieza viaria, aseo de playas, socorrismo y mantenimiento urbano.

En subvenciones, se incrementa el presupuesto un 15,61% hasta los 4,57 millones de euros, lo que permitirá reforzar líneas como ayudas a la vivienda, el bono alquiler joven, bonificaciones para vehículos híbridos y eléctricos, bonificaciones del IBI por mejoras de eficiencia energética y ayudas al transporte para estudiantes.

También se incorpora una línea para proyectos sociales de asociaciones locales sin ánimo de lucro y una dotación de 460.000 euros para la ampliación y reordenación de rutas y horarios.

Un 72% menos en inversiones

En 2026 se crearán ocho nuevas plazas para adaptar la plantilla a las necesidades del municipio.

El capítulo de inversiones alcanza los 3,6 millones de euros frente a los casi 13 millones del año pasado lo que supone una disminución del 72% al no incluir este año las actuaciones del Pla Edificant correspondientes al nuevo IES y la adecuación de la parcela para el CEE público Gargasindi.

Se contemplan actuaciones como la adaptación del Vial J (320.000 euros), el proyecto de urbanización del Vial T (100.000 euros), reparación del paseo Calalga (100.000 euros), Barranc del Quisi (100.000), el refuerzo del alumbrado en urbanizaciones (154.000), la accesibilidad de aceras (250.000), saneamiento y pluviales (1.106.134), conexión eléctrica del IES Les Salines (150.000).

Defensa de la propuesta

El Ayuntamiento de Calp mantiene deuda financiera cero desde 2022, lo que garantiza la estabilidad económica y la capacidad para afrontar inversiones estratégicas, según la propuesta presentada.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, defendió que el presupuesto de 2026 “no es complaciente, sino prudente y realista” El portavoz de Compromís y concejal, Ximo Perles, defendió que “este no es el presupuesto que querríamos haber hecho, sino que es el que hemos podido hacer con las reglas fiscales que hay”.

En su intervención, el concejal del Partido Socialista, Guillermo Sendra se centró en la defensa del plan de inversiones incluido en el presupuesto, señalando que, aunque siempre sería deseable disponer de más recursos, las cuentas presentadas recogen una “verdadera voluntad de desatascar proyectos antiguos”

En la calle lo que se percibe es que se hacen cosas importantes para mejorar la vida de los calpinos Juan Manuel del Pino — Concejal de Somos Calpe

El concejal Juan Manuel del Pino, intervino como portavoz de Somos Calpe argumentando que“en la calle lo que se percibe es que se están haciendo cosas importantes que mejoran la vida de los calpinos”, y defendió que el presupuesto presentado va en esa dirección.

Oposición

Por parte de la oposición, el portavoz de Defendamos Calpe, Toni Tur, argumentó que el presupuesto“tiene más carga política y publicitaria que efectos prácticos”.

Las inversiones son reparaciones y proyectos ya anunciados en otras ocasiones Miguel Crespo — Concejal del PP

En la misma línea crítica, el portavoz del Partido Popular, Miguel Crespo, consideró que buena parte de las inversiones recogidas en el capítulo 6 “son viejos conocidos, reparaciones y proyectos ya anunciados en otras ocasiones”.