El Campeonato de España de Dardos reunirá en Benidorm a más de 20.000 personas el próximo fin de semana

Los dardos vuelven a Benidorm. El Campeonato de España de Dardos se celebrará en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm del 27 al 29 de noviembre donde se espera la participación de casi 6.000 darderos de distintas comunidades autónomas.

Este campeonato lo organiza GR Doblebull con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm y contará con premios en metálico y representar a España en el próximo Campeonato de Europa.

La organización prevé que a lo largo del fin de semana el evento movilizará a más de 20.000 personas para disfrutar de la competición. En ese sentido, los organizadores han reconocido que son los propios participantes los que quieren que el campeonato se celebre en Benidorm, porque, según ha explicado el concejal de Deportes, Javier Jordá, “aquí encuentran un clima excelente, unos hoteles de gran calidad y unas posibilidades de ocio y diversión que en cualquier otro lugar es muy difícil encontrar en esta época del año, mostrando así una gran fidelidad con la ciudad”.

Una panorámica de Benidorm. / Áxel Álvarez

Programa del Campeonato de España de Dardos de Benidorm

El Campeonato de España de Dardos comenzará el jueves 27 a las 18.00 horas con el Campeonato individual de Cricket. Continuará el viernes 28 con el Campeonato Open Tripletas y del de Parejas Cricket.

El sábado 29 tendrá lugar el Campeonato Nacional por Equipos y finalizará alrededor de las 22.30 horas con la ceremonia de entrega de trofeos.