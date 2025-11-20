Restos de algas alfombran la orilla de la playa de Poniente de Benidorm

Desde hace unos días la playa de Poniente de Benidorm presenta un aspecto alfombrado de arribazones o restos marinos. Entre ellos se acumula la posidonia, alga común en la costa mediterránea que llegada a la orilla también hay que proteger y no hay que retirar.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se emitió hace unos meses una resolución en la que indica detalladamente que las algas en cuestión no son restos para apartar, sino que ayudan a la regeneración y alimentación de las arenas donde se posan.

No está permitido retirar las algas en la época de otoño e invierno. / INFORMACIÓN

La normativa autonómica precisa que hay que proteger estos cúmulos desde el 31 de octubre hasta el 15 de marzo. El resto del año, las playas urbanas podrán solicitar un permiso para su retirada, pero siempre con la protección del material biológico que tiene que estar desecado y debe servir para su reutilización natural.

Así que las montañas y pasillos creados estos días en las orillas son un bien a proteger, arrancados de las praderas por vientos y corrientes aún sirven para dar cobijo a microorganismos y alimentar la ensenada natural de la costa.