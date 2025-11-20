Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada transcurrirá con claros, nubes altas y un ambiente plenamente otoñal, sin precipitaciones a la vista

Jueves con sol en el interior y nubes en la costa en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas

Benidorm encara este jueves con un tiempo estable pero claramente más fresco que en jornadas anteriores. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un día marcado por la alternancia de nubes y claros, con intervalos de nubes altas al amanecer y momentos más despejados en las horas centrales del día. Por la tarde reaparecerán las nubes, aunque sin riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán contenidas, con una mínima de 10 grados al amanecer y una máxima de 17 grados, valores propios de finales de noviembre. La sensación térmica será muy similar, sin grandes contrastes a lo largo de la jornada.

El viento soplará de manera suave y variable: primeras horas con componente norte, paso a brisas del sureste en la mañana y mediodía, y giro a noroeste al final del día, siempre con velocidades bajas que no dejarán rachas destacables.

El día será, en general, tranquilo y estable, con un ambiente fresco pero agradable y un cielo en el que predominarán los claros. Un escenario típico del inicio del periodo invernal que avanza sobre la provincia.

