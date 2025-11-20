El Tram interrumpe su servicio del Hospital de La Vila a Benidorm a partir del 24 de noviembre

La última fase de las obras del proyecto de duplicación de vía y electrificación del tramo entre Hospital Vila y Benidorm obligan a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a interrumpir la circulación ferroviaria desde el 24 de noviembre y hasta mediados de diciembre, entre estas dos estaciones de la Línea 1 de Tram d’Alacant. Mientras tanto el trayecto se cubrirá de nuevo por una línea de autobuses.

Según una nota emitida por la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, la interrupción del servicio ferroviario se realiza como consecuencia de la fase previa a la finalización de las obras de duplicación de vía y electrificación que se ejecutan en este tramo, desde finales de 2024, y que concluirán a finales de este mismo año.

Autobús opcional

Como alternativa, FGV ha dispuesto un servicio de autobús en este tramo con parada en Benidorm, Cala Finestrat, Hospital Vila, Costera Pastor y Creueta que enlazará con el servicio ferroviario en circulación, en las paradas de Creueta (dirección Luceros) y Benidorm (dirección Dénia). En el tramo afectado, únicamente quedará sin servicio de autobús el apeadero de Terra Mítica.

Para más información sobre los servicios, la compañía ha comunicado que los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de Tram, en el teléfono de información de Atención al Cliente (900 72 04 72), así como en la página web www.tramalacant.es y la app oficial.

Renovación de seis kilómetros

Las actuaciones en ejecución discurren por los términos municipales de la Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, a lo largo de un tramo de aproximadamente 6,23 kilómetros. El espacio afectado incluye el entorno inmediato del actual trazado de la línea, sobre la plataforma ferroviaria ya ejecutada, así como franjas adicionales colindantes.

El proyecto, con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, Iva incluido, está financiado con fondos de la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation.

Los trabajos que se han ejecutado a lo largo de este año han permitido duplicar la vía a nivel de infraestructura, incluida la ejecución de un nuevo viaducto sobre el Barranco del Murtal, superestructura de vía y electrificación, incluyendo la adecuación de las obras de drenaje y corrección de los terraplenes dañados.

Rehabilitación de apeaderos

Además, se han dispuesto nuevas instalaciones de seguridad y comunicaciones ferroviarias y la adaptación de las existentes, incluso la modificación de enclavamientos. También, se han realizado actuaciones en las subestaciones de energía para los nuevos requerimientos de la red y para la actualización de los equipos eléctricos que se encuentran obsoletos.

En el mismo proyecto se han rehabilitado los apeaderos Cala Finestrat y Terra Mítica con los nuevos requerimientos de accesibilidad y equipamientos y mejora del acceso al Hospital de la Marina Baixa desde el apeadero de Hospital de La Vila con la instalación de un ascensor para dotar de un mejor acceso y cumplir con los criterios de accesibilidad.

La ejecución también comprende la renovación y adecuación de cerramientos a lo largo del tramo, y se prolonga el camino de El Moralet, desde el aparcamiento existente al norte de la estación de Benidorm para habilitarlo como itinerario senderista, de modo que se generará un itinerario saludable.