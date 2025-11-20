La Vila aprueba la propuesta de financiación de 23 millones de euros para el plan de inversiones

El principal punto que se ha debatido este jueves en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de La Vila ha sido la propuesta de financiación defendida por PP, en total 23 millones de euros que se dirigirán a inversiones que el equipo de gobierno ve como “necesarias”. En el resto de los puntos del orden del día, la declaración institucional del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha sido aprobado por casi todos los grupos y con la abstención de Vox.

Sobre la operación de préstamo, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda Paco Buigues explicó que el préstamo de 23 millones de euros se afrontará a 28 años con dos de carencia sin comisiones adicionales, siendo el adjudicatario la Caixa Rural de Altea.

Y resaltó que se hará frente al anexo de inversiones ya aprobado con seguridad jurídica “y daremos certidumbre a los proveedores”.

Ascensor del Mare Nostrum

En la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad la bonificación del ICIO (Impuesto de Construcciones sobre Instalaciones y Obras) para actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética en el CEIP Mare Nostrum, incluida la instalación de un ascensor, una instalación que mejorará la accesibilidad de este centro educativo. El gobierno local recalcó que “esta medida encaja en la estrategia municipal de mejora de equipamientos educativos con criterios de inclusión, ahorro y seguridad”.

Renovación de La Creueta

También hubo unanimidad para solicitar a FGV la reforma de la estación de La Creueta y la mejora del servicio del TRAM en el municipio, renombrar dos estaciones y recuperar la antigua estación del trenet de 1911.

En materia urbanística, se ha aprobado sustituir el aval del sector PP-12 (Tellerola 2) a petición del agente urbanizador y en base a informes técnicos favorables. La operación no tiene coste económico alguno para el Ayuntamiento al ser un trámite administrativo.

El Pleno aprobó la declaración institucional del Ayuntamiento de Villajoyosa con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con los votos a favor del gobierno local, PSOE, Compromís y Gent per La Vila y la abstención de Vox.

Además, se aprobó la moción de Vox, con los votos a favor del gobierno del PP, PSOE y Gent per La Víla y el voto en contra de Compromís, para continuar con las políticas de mejora de la convivencia ciudadana y la seguridad en todo el municipio de Villajoyosa.

Mociones rechazadas a la oposición

El Pleno rechazó con los votos en contra del gobierno del PP, Vox y Gent per La Vila la moción de Compromís relacionada con la vivienda en Villajoyosa. La moción del PSOE para solicitar financiación externa para diferentes proyectos en el municipio también fue rechazada con los votos en contra del gobierno local y Gent per La Vila y a favor de PSOE, Compromís y Vox.

También se votó en contra de la moción del grupo municipal socialista para el reconocimiento institucional del edadismo en Villajoyosa. La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, explicó que “ya estamos trabajando en esta cuestión a través de planes municipales y dentro del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales, un órgano formado por seis comisiones donde hay una específica dedicada a nuestros mayores”.

Reparos de Intervención

Al término de la sesión plenaria el Grupo Municipal Socialista ha emitido una nota de prensa en la que vuelve a incidir en el peso económico que soportará la ciudadanía con el préstamo aprobado, obviando una solución más “responsable” como la búsqueda de financiación externa mediante subvenciones.

Y han remarcado que el Centro Multiusos de La Cala o la rehabilitación de los antiguos juzgados han quedado excluidos de los proyectos que cubrirá la operación bancaria.

Asimismo han señalado los “reparos” de Intervención por las anomalías detectadas en el último trimestre del presente año y que se fijan en 600.000 euros de gasto en contratos sin la tramitación legal obligatoria, fraccionamientos indebidos o contrataciones informales.