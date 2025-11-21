Clausurado con éxito el II Altea Talent LAB que ha visibilizado el emprendimiento y la innovación locales

La segunda edición de Altea Talent LAB se ha clausurado con gran éxito de participación, tanto empresarios de la comarca como estudiantes de los institutos locales que han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la trayectoria de emprendedores referentes del talento local y nacional en una jornada “de inspiración, aprendizaje y conexión entre generaciones de profesionales”, según ha señalado el concejal de Comercio, Emprendimiento, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Altea, José María Borja, quien ha indicado que este evento “lo hemos organizado con la colaboración de LAB Altea”.

Borja se ha congratulado de que “hayamos logrado congregar en el Centro Social de Altea un auditorio diverso, consolidando el evento como una cita de referencia en el calendario empresarial local que nos anima a continuar en el futuro con esta plataforma imprescindible para dar visibilidad al talento local, reforzando la idea de que Altea es un territorio fértil para el emprendimiento, la innovación y la proyección profesional”.

El edil ha valorado "la cercanía del formato y la capacidad del evento para generar un diálogo fluido entre ponentes y asistentes”, y ha destacado que “la jornada, moderadora y dinamizada por la ‘coach’ y ‘talent manager’ Vigela Lloret, se convirtió en un espacio donde las expectativas individuales se encontraron con reflexiones profundas sobre liderazgo, creatividad, propósito y desarrollo profesional”.

Un enfoque inspirador y cercano

José María Borja ha señalado que Altea Talent LAB “ha reunido a profesionales locales con proyección nacional e internacional, abordando temas como el emprendimiento, la innovación, la identidad local o el crecimiento personal y profesional desde un enfoque inspirador y cercano”.

Ha indicado que “se ha cumplido con creces” el objetivo de inspirar y motivar “a las nuevas generaciones, a través de las experiencias personales y profesionales de los ponentes que han compartido cómo tomaron decisiones clave, qué retos afrontaron y cómo han logrado construir trayectorias con impacto global sin perder sus raíces”.

Y ha afirmado que con las ponencias “se ha conseguido acercar a los jóvenes el valor del esfuerzo, la curiosidad y la determinación, mostrando que desde Altea también se puede crecer, emprender y alcanzar metas internacionales”.

Emprender desde el origen, estrategia, marca y crecimiento

El concejal ha explicado que el programa se ha estructurado en dos mesas de diálogo y una entrevista individual, "abordándose distintos enfoques sobre liderazgo, creatividad, emprendimiento y estrategia empresarial”. Así, la primera conversación “ha reunido a Gemma Giner, gerente de planificación fiscal del Grupo Abra, y Arturo Pina, director de Ingeniería en NTT Data. Dos profesionales que iniciaron su camino en Altea y que han sabido expandir su trayectoria más allá, enfrentando desafíos que transformaron su visión profesional”.

Borja ha añadido que, a través de un diálogo sincero, “se puso de manifiesto la importancia de la formación constante para crecer en la carrera profesional y se concluyó que ‘no basta con esperar a que las cosas sucedan. Hay que tomar la iniciativa, moverse y crear las oportunidades que uno desea’, según señalaba Gemma Giner”.

El concejal de Comercio e Innovación ha continuado diciendo que en la segunda mesa “se invitó al público a reflexionar sobre el poder de emprender desde lo local, dando lugar a proyectos que crecen con autenticidad y mantienen el alma alteana como elemento diferenciador. Las intervenciones de Mayte Pardo, cofundadora de Cervezas Althaia, Isabel Cardona, cofundadora de La Buena Juanita, y Severino Signes, CEO de Grupo Siggo, revelaron que la creación de empresas de impacto no depende únicamente de los mercados externos, sino también de la capacidad de interpretar el entorno inmediato y transformarlo en una ventaja competitiva”.

El edil ha recordado al respecto que Mayte Pardo “expresó que cuando algo te apasiona de verdad, hay que ser tenaz y seguir buscando caminos alternativos. La constancia y la fidelidad a lo que uno ama suele traer recompensas que realmente valen la pena”, una buena conclusión a esta mesa de diálogo.

Por último, la entrevista final con el alteano Antonio Sellés, senior marketing director de la compañía estadounidense Perrigo en el sur y el oeste de Europa, “ofreció claves para comprender cómo se construyen marcas sólidas y estrategias de largo recorrido que permiten a las organizaciones evolucionar sin perder su esencia. Esta conversación aportaba una mirada ampliamente valorada por los asistentes, que encontraron en ella una síntesis de visión, experiencia y criterio”, ha concluido José María Borja recordando lo dicho por Antonio Sellés: “una marca debe tener claro su propósito, pero también la humildad de revisarlo periódicamente. Escuchar al público y al entorno es parte de su evolución natural”.