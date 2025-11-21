Los desperfectos de las aceras de Benidorm originan más de mil intervenciones anuales

Desniveles, desgaste, falta de adoquinado, reventón de aceras por los alcorques de los árboles. La brigada de reparación del Ayuntamiento de Benidorm no da abasto y aun así siempre hay lugares con irregularidades. En paralelo, se producen caídas que causan las correspondientes demandas de responsabilidad patrimonial al Consistorio y que se cifran en unas cuarenta al año. A tenor de las circunstancias en 2026 se abrirá un concurso para adjudicar esta labor a una empresa, con una base de licitación de millón y medio de euros.

Seiscientas llamadas

La Administración local ha estimado en lo que va de año un total de 1.100 partes relacionados con el mal estado del pavimento de las aceras de vías o parques. De ellas, 600 pertenecen a llamadas de ciudadanos denunciando el mal estado de las calles por donde transitan los peatones.

Los dos equipos de la Unidad de Intervención Inmediata en Escena Urbana son claramente insuficientes para una ciudad como Benidorm donde deambulan cientos de miles de ciudadanos y turistas.

Aspecto del suelo de la ciudad que provoca caídas y denuncias. / INFORMACIÓN

Además de reparación de aceras los trabajadores se ocupan de pintura o restauración de mobiliario urbano y uno de los equipos concentra su labor casi completa en el mantenimiento del adoquinado del casco antiguo mientras la otra mitad de la brigada se ocupa de los paseos marítimos donde repasan el suelo de ambos.

Un gran contrato

Visto el cariz que siguen los acontecimientos y que reiteran un déficit permanente en este servicio, la Concejalía de Movilidad que lidera Francis Muñoz señala a INFORMACIÓN la próxima externalización del servicio.

El Ayuntamiento se halla ya incoando el expediente por el que procederá a la adjudicación de un “contrato muy potente” con una base de licitación estimada en un millón y medio de euros. “Estamos adelantando toda la tramitación para poder incluir todo en los presupuestos de 2026; es un servicio que tenemos que estandarizar, estamos estudiando los problemas y viendo los recursos”, adelanta Muñoz.

Desde el departamento defiende lo que llama “disponibilidad” con la intención de que un incidente registrado por la Policía Local conecte de manera inmediata con la brigada para arreglar el desperfecto al momento o si es fin de semana dejarlo señalizado, lo que ya comportaría el otro objetivo que es el de “la seguridad”.

Alcorques fatales

Mientras esto ocurre y se convierte en una realidad, varias asociaciones de vecinos recogen semanalmente estos desperfectos en las cámaras de sus móviles para subir las imágenes a las redes sociales donde las protestas son múltiples dado el peligro que conllevan.

Algunas zonas de Benidorm son proclives a estas situaciones y coinciden con alcorques reventados por los árboles que levantan aceras y dejan unas rampas que facilitan los percances. Según Muñoz, el próximo contrato deberá dar una solución negociada con el ingeniero agrónomo municipal para saber si los árboles que se plantan van a comprometer el espacio peatonal.

La inestabilidad del suelo urbano causa una cuarentena de reclamaciones admitidas por responsabilidad patrimonial

La inestabilidad de aceras, baldosas y adoquines provocan caídas durante todo el año. En 2024 fueron un total de 42 mientras que en los 11 meses de 2025 el Ayuntamiento ha justificado un total de 37 tropiezos con diferentes consecuencias para los lastimados, pero que se inscriben dentro de la llamada responsabilidad patrimonial.

Aparte hay muchas más denuncias, algunas de ellas que no pueden desmostrarse por falta de testigos o de un parte médico de urgencias aunque también existe la picardía para simular una caída y acceder a una indemnización.

En todo caso, para el representante municipal son pocos los accidentes que se registran para “una ciudad de esta magnitud” de 38 kilómetros cuadrados con un 40% de suelo urbanizado.

El estado de L´Aigüera es denunciado en redes sociales. / INFORMACIÓN

Denuncias de oposición y vecinos

Mención aparte merece el parque de L´Aigüera que hace unos días ha protagonizado de nuevo las noticias de los medios de comunicación por el estado de abandono denunciado por el Grupo Municipal Socialista. Desde el gobierno del PP la versión es diferente cuando se escudan en todas las pequeñas reparaciones que hacen continuamente con trabajadores de Labora.

También proclaman las remodelaciones de los aseos públicos del parque, que han sido durante años objeto de vandalismo o incivismo; o la reforma del alumbrado. No obstante, la zona verde del centro de la ciudad sigue presentando un aspecto deplorable según valora también la Plataforma Vecinal Benidorm Más. El grupo es uno de los que denuncia activamente esta imagen de la ciudad y en concreto la de un parque de L´Aigüera en “estado de abandono”.