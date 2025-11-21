Jørn Lier Horst, escritor de novela negra en L'Alfàs: “Me he encontrado aquí con delincuentes a quienes detuve en Noruega”

Un total de diez millones de libros vendidos avalan la notoriedad de este escritor noruego de novela negra que defiende la comprensión del lector que le acompaña "invisible" en las tramas pero que augura calidad e introspección de sus personajes. Galardonado con prestigiosos premiosen su país, Lier indaga en la ética de la criminalidad y adhiere algunas vivencias ocurridas en su anterior trabajo de inspector de policía. Esa profesión ha llevado a que se encuentre en la provincia de Alicante a algunos delincuentes nórdicos que detuvo hace tiempo en su país. El narrador participa en el Festival "Tinta y Papel" de L' Alfàs del Pi junto a otros prestigiosos autores del género entre los que destaca el indispensable Santiago Díaz, entre otros.

De forma clara, con el éxito en ventas y la traducción de su obra a 25 idiomas le precede el éxito ¿Es ese su objetivo como escritor? ¿Escribe para el público?

El éxito en forma de ventas y traducciones es, por supuesto, motivo de alegría, pero nunca ha sido el objetivo principal de mi escritura. Comencé a escribir porque tenía historias que quería contar y porque sentía la necesidad de explorar el comportamiento humano y los lados oscuros de la sociedad, tal como aprendí a conocerlos a través de muchos años como investigador. No escribo principalmente para el público, sino a ellos. El lector está siempre conmigo en el proceso de escritura, como un interlocutor invisible. Deseo transmitir comprensión y generar compromiso, pero también entretener".

Con esta respuesta el autor ya nos da las claves de descarte de una comercialidad integral que prefiere la transmisión de "autenticidad" con "dilemas morales" que cobran sentido. También se descarta la oportunidad abierta por el archiconocido Stieg Larsson (autor de Millenium) ya que Lier atesoraba premios prestigiosos antes de que Larsson acariciara la fama.

La diferencia fundamental entre ambos es que Larsson tenía un impulso claramente político "mientras yo me he centrado más en los aspectos éticos e interpersonales de la criminalidad, cómo afecta tanto a la víctima como al investigador".

Por lo tanto, no ve la novela nórdica como una revolución sino como un desarrollo continuo. El creador hunde las raíces en antecedentes como Maj Sjöwall o Per Wahlöö y Henning Mankell una propuesta basada en "el deseo de usar el género para algo más que entretenimiento puro. A través del realismo, el compromiso social y la profundidad psicológica, buscamos decir algo verdadero sobre el ser humano y la sociedad en la que vivimos".

El escritor ejerció antes de inspector de policía, lo que transmite realismo a su obra. "He visto lo que la criminalidad grave hace a las personas, y trato de transmitir esa realidad con honestidad y respeto". Y lo hace por medio de un camino que a través de "dilemas éticos" busca la verdad humana detrás de los actos. "Esa es la realidad que intento recrear en mis libros: cómo reaccionan las personas bajo presión, cómo la conciencia, el miedo y la esperanza las impulsan".

Su personaje más conocido, William Wisting, no es su alter ego aunque tiene características de su autor, "una versión ideal del policía que hubiera querido ser: consciente, sobrio y humano".

¿Utiliza casos sin resolver en la vida real para darles un final en sus novelas?

Solo mi novela debut, El testigo clave (Nøkkelvitnet), se basa directamente en un caso real: un asesinato que nunca fue resuelto en la vida real. Me inspiro en experiencias reales, pero no en casos concretos. Intento escribir con verdad sobre las personas, no necesariamente sobre los hechos.

El método que utiliza el novelista parte de indagar sobre un tema o una idea humana que quiere comprender mejor para después hablar con especialistas, tal como hacía cuando era inspector. De este modo puede combinar realismo con la libertad narrativa, y crear historias que se sientan verdaderas sin ser "historias reales".

¿Hemos superado ya a los clásicos como Hammett, Chandler y Highsmith, al centrarnos en mostrar la psicología de los personajes?

No, hemos construido sobre ellos porque definieron el género al mostrar cómo la criminalidad y la moral podían explorarse mediante la acción, el estilo y el diálogo. Hoy quizá prestamos más atención a la vida interior de los personajes: su motivación, su culpa, su miedo. La literatura criminal se ha desplazado hacia una mayor complejidad psicológica, pero seguimos en deuda con los maestros clásicos.

Pero ¿ha muerto Philip Marlowe?

La investigación actual se ha vuelto mucho más complicada. Las huellas digitales, las cámaras de vigilancia y la tecnología avanzada hacen más difícil ser criminal, pero también más difícil ser escritor. Por eso creo que veremos una nueva oleada de novelas al estilo de Philip Marlowe: historias que regresen a lo atemporal, a la intuición, la duda y las zonas grises morales. El investigador que no confía en los algoritmos, sino en sus propios instintos.

Vuelta de tuerca a los cánones

Precisamente, su próximo proyecto quiere dar una vuelta de tuerca a los cánones y en colaboración con Jan-Erik Fjell plantea una nueva narración con un protagonista convertido en podcaster de true crime (crímenes reales)que vive en una autocaravana que tiene su estudio de sonido. Allí graba episodios sobre los crímenes reales. "Un relato moderno, con raíces en la investigación clásica".

Y no podemos dejar de cuestionarle si ve la provincia o L'Alfàs como escenario para una de sus obras. No duda en responder que "en Alicante hay mucho material por la atmósfera tan particular y conexiones con noruegos. Me he encontrado aquí con delincuentes noruegos a quienes detuve en Noruega".

Y el detective Wisting ya se acerca a la costa alicantina porque el caso lo trae hasta aquí mientras su vida cambia de un libro a otro. "Los lectores lo han seguido como viudo y, más tarde, como abuelo. En mi último libro en Noruega ha conocido a una nueva mujer: ella ha heredado una casa en España, en un pequeño lugar de la costa este llamado La Sella… El lector lo descubrirá".