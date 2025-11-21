El tiempo en Benidorm para hoy
El municipio amanece con 9 grados y sensación fresca por el viento del norte, antes de un domingo más templado que puede rozar los 20 grados
Benidorm ha arrancado este viernes con cielo despejado y un ambiente más frío de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La madrugada ha dejado una mínima cercana a los 9 grados, en un día dominado por un aire seco y un viento débil que ha acentuado la sensación de fresco a primera hora.
La situación se mantendrá estable durante el fin de semana. El sábado repetirá el mismo patrón, con mañana fría y un mediodía más suave bajo un cielo completamente despejado.
El cambio más notable llegará el domingo, cuando la Aemet prevé un ascenso de las temperaturas que permitirá alcanzar hasta 19 o 20 grados, acompañado de nubes altas que no traerán lluvia.
Benidorm vivirá así un tramo final de semana tranquilo, con contraste entre amaneceres fríos y tardes más agradables gracias al sol y a la ausencia de viento significativo.
