Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

El municipio amanece con 9 grados y sensación fresca por el viento del norte, antes de un domingo más templado que puede rozar los 20 grados

Previsión meteorológica para el viernes 21 de noviembre

Previsión meteorológica para el viernes 21 de noviembre

INFORMACIÓNTV

C. Suena

C. Suena

Benidorm ha arrancado este viernes con cielo despejado y un ambiente más frío de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La madrugada ha dejado una mínima cercana a los 9 grados, en un día dominado por un aire seco y un viento débil que ha acentuado la sensación de fresco a primera hora.

La situación se mantendrá estable durante el fin de semana. El sábado repetirá el mismo patrón, con mañana fría y un mediodía más suave bajo un cielo completamente despejado.

El cambio más notable llegará el domingo, cuando la Aemet prevé un ascenso de las temperaturas que permitirá alcanzar hasta 19 o 20 grados, acompañado de nubes altas que no traerán lluvia.

Noticias relacionadas y más

Benidorm vivirá así un tramo final de semana tranquilo, con contraste entre amaneceres fríos y tardes más agradables gracias al sol y a la ausencia de viento significativo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents