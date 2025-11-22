Benidorm concederá la Medalla Corporativa a Rafael Ferrer Meliá, el alcalde de la crisis del agua

Rafael Ferrer Meliá gobernó solo un año el municipio a finales de los años 70, pero en ese tiempo salvó de una gran crisis a Benidorm que vivía una enorme sequía que comprometía el futuro de sus habitantes y el modelo turístico. Su gestión consiguió la compra de los pozos de Beniardá de donde la ciudad se nutrió para superar el trance. Por estos hechos, la Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad concederle la Medalla Corporativa en el transcurso de la celebración del Día de la Constitución, el 6 de diciembre.

Barcos cuba en la costa

El exalcalde benidormense, que hoy tiene 84 años, gobernó la localidad de 1978 a 1979 y se encontró en una difícil tesitura al enfrentarse a una grave sequía. En estos pocos meses de mandato él y su corporación lograron que barcos cuba llegasen a la costa para proveer de agua a la ciudad.

Más tarde la búsqueda de una solución que fuera duradera le llevó a cerrar un acuerdo con el alcalde de Beniardá, César Vicedo, para utilizar los pozos del pueblo.

Vicedo y sus concejales dieron el visto bueno a la venta de los acuíferos que solventaron el déficit hídrico de Benidorm.

Generosidad de Beniardá

Precisamente hace unos años el Ayuntamiento de Benidorm honró a los dos exalcaldes y a sus ediles en el Día Mundial del Agua rindiéndoles un homenaje de reconocimiento.

Y es que Ferrer Meliá gestionó en pocos meses lo que sería el futuro de la ciudad que se hubiera visto gravemente frustrado sin ese tesón y sin la generosidad del pueblo de Beniardá.

Ferrer Meliá gobernó sólo un año el municipio, pero los titulares, la preocupación y el trabajo realizado fueron tan notables que su nombre y su trabajo han quedado durante décadas en la memoria colectiva de la ciudad que no hubiera podido seguir adelante sin estas iniciativas.

La Medalla Corportiva es la distinción más relevante que conceden los grupos políticos del Ayuntamiento de Benidorm. El pasado año recibió el honor la presidenta de Anémona (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico), María Botella. En 2023 fue a parar al misionero benidormense Jaume Benaloy Marco. En 2022 fue casualmente distinguido el exalcalde de Beniardá, César Vicedo, a título póstumo por “la generosidad y valentía durante la crisis del agua”.