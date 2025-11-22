El tiempo en Benidorm para hoy
El municipio amanece con 8 grados y sensación fresca por el viento del sudoeste y noroeste, antes de un domingo más templado que puede rozar los 20 grados
Benidorm ha arrancado este sábado con cielo despejado y un ambiente más frío de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La mañana ha dejado una mínima cercana a los 8 grados, en un día dominado por un aire seco y un viento de 15km/h que ha acentuado la sensación de fresco a primera hora.
La situación se mantendrá estable durante el fin de semana. Aunque el cambio más notable llegará el domingo, cuando la Aemet prevé un ascenso de las temperaturas que permitirá alcanzar hasta 19 o 20 grados, acompañado de nubes altas que no traerán lluvia.
Benidorm vivirá así un tramo final de semana tranquilo, con contraste entre amaneceres fríos y tardes más agradables gracias al sol y a la ausencia de viento significativo.
